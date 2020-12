Manovra, Agostinelli (M5s): rimettiamo l’agricoltura al centro dell’agenda del paese

" La Legge di Bilancio 2021 stanzia circa 400 milioni di euro aggiuntivi per l’agricoltura, risorse che serviranno per aiutare le aziende e l’intero comparto a risollevarsi dopo la crisi innescata dalla pandemia di COVID19”. Lo afferma in una nota – lo dice in una nota la senatrice Agostinelli. “Con questa manovra diamo finalmente il via all’esonero contributivo in favore dei giovani imprenditori agricoli e alle detrazioni Agricoltura 4.0”.

“Quella contenuta nella legge di Bilancio - prosegue Agostinelli - è una rete di misure che ha come obiettivo non solo quello di ristorare nel breve periodo chi ha visto la propria attività danneggiata dalla pandemia, ma anche quello di realizzare interventi strutturali. Di fatto stiamo investendo su strumenti e strategie utili a rilanciare il nostro Made in Italy agricolo e a renderlo sempre più competitivo sui mercati internazionali attraverso l’alleanza tra sostenibilità e innovazione”