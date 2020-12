Manovra, Agostinelli: per il comparto agricolo arrivano 400 milioni

“Legge di Bilancio 2021 stanzia circa 400 milioni di euro aggiuntivi per l’agricoltura, risorse che serviranno per aiutare le aziende e l’intero comparto a risollevarsi dopo la crisi innescata dalla pandemia di COVID19”. Lo afferma in una nota – lo dice in una nota la senatrice M5S Donatella Agostinelli. “Con questa manovra diamo finalmente il via all’esonero contributivo in favore dei giovani imprenditori agricoli e alle detrazioni Agricoltura 4.0”.

“Quella contenuta nella legge di Bilancio - prosegue Agostinelli - è una rete di misure che ha come obiettivo non solo quello di ristorare nel breve periodo chi ha visto la propria attività danneggiata dalla pandemia, ma anche quello di realizzare interventi strutturali. Di fatto stiamo investendo su strumenti e strategie utili a rilanciare il nostro Made in Italy agricolo e a renderlo sempre più competitivo sui mercati internazionali attraverso l’alleanza tra sostenibilità e innovazione”

“In definitiva – conclude la senatrice Agostinelli – con Legge di Bilancio 2021 rimettiamo l’agricoltura al centro dell’agenda del Paese, con l’obiettivo di fare del settore primario un volano di sviluppo di tutta la ruralità italiana”

Le misure nel dettaglio:

- esonero contributivo in favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli

- esenzione IRPEF redditi agrari per l'anno 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

- istituzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, sostenuto con 150 milioni di euro per l'anno 2021

- stanziamento di 12 milioni di euro per l'erogazione dell'indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio

- 40 milioni destinati al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

- 10 milioni per il fondo per la tutela e il rilancio della filiera apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio;

- 10 milioni di euro per il fondo suinicolo per contributi destinati alla realizzazione di progetti finalizzati a migliorare la misurabilità e l’accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione e trasformazione della carne

- Interventi per il comparto vitivinicolo con 10 milioni di euro per lo stoccaggio privato di vini Doc, Docg e Igt

- Monitoraggio della produzione cerealicola e dell’acquisto di cereali e sfarinati a base di cereali

- 6,5 milioni di euro per il rafforzamento del Mipaaf, per il piano di stabilizzazione precari del Crea che e per indennità degli ispettori dell’Icqrf.

- assunzioni al Ministero delle Politiche Agricole e ad Agea, a cui vengono stanziati ulteriori 10 milioni per il miglioramento delle funzioni.