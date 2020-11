Manovra, AIC: ok pacchetto agricoltura, aumentare Fondo per le filiere

“La legge di bilancio per il 2021 è in procinto di essere discussa. Dalle bozze circolate in questi giorni ci sono misure interessanti per l’imprenditoria in agricoltura”, - dichiara Giuseppino Santoianni, Presidente dell’Associazione Italiana Coltivatori - "innanzitutto il prolungamento delle misure per i giovani, con l’esonero contributivo al 100% per i prossimi due anni per coloro che decidono di aprire un’impresa agricola. E' una misura importante per agevolare l’avvio di nuove imprese agricole e favorire il ricambio generazionale del settore, ancora troppo lento nel nostro Paese. Questo provvedimento, insieme alla previsione di prorogare l'esenzione Irpef al 100% dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali dà impulso positivo al settore." - continua il Presidente Santoianni – “Bene il fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura con una dotazione di 150 milioni. Il nostro comparto fa da traino al tessuto economico ed è strategico per l’Italia, chiediamo al Parlamento di valutare un incremento del Fondo per dare ancor più slancio a tutto il comparto”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK