Manovra, Anafe: tassa assurda sulla sigaretta elettronica

Si apprende in queste ore che il Governo stia riformulando un emendamento alla Legge di Bilancio che prevede un aumento della tassazione non solo per il tabacco riscaldato, ma anche per liquidi da inalazione senza combustione, cioè per le sigarette elettroniche. La proposta emendativa che il Parlamento si appresta ad approvare nelle prossime ore prevedrebbe un aumento shock in tre anni del peso fiscale sulle e-cig, del +300% per i liquidi senza nicotina e del +150% per i liquidi con nicotina.

