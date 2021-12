Manovra: cala accisa sulla birra, nel 2022 a 2,94 euro. Nevi (FI), sostegno a un settore fondamentale per l’agricoltura

Cala l'accisa sulla birra: dal 2022 l'aliquota sarà 2,94 euro per ettolitro e per grado-Plato, per scendere a 2,90 nel 2023 e 2,85 euro nel 2024. Lo prevede un emendamento alla manovra approvato in commissione. L'attuazione della misura porta a una riduzione dal 40 al 50% per cento dell'aliquota ordinaria. Si tratta di "un emendamento di Forza Italia, poi sposato da tutte le forze politiche della maggioranza, che riforma la tassazione sulla birra", dichiara in una nota Raffaele Nevi, vice presidente gruppo FI Camera e responsabile Dipartimento nazionale Agricoltura del partito. "Un grande risultato - continua - che va nella direzione di diminuire le accise e di conseguenza sostenere la ripartenza di un settore fondamentale per l'agricoltura italiana". Alla birra realizzata nei birrifici che hanno una produzione fra 10mila e 30mila ettolitri si applica l'aliquota di accisa ridotta del 30%, per quelli con produzione fra i 30mila e i 60mila ettolitri si applica quella del 20%.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK