Manovra, Carloni (Lega) “Approvati emendamenti per raccolta legname da alvei e per eliminazione pagamento usura strade convogli agricoli”

“Ampia attenzione alle esigenze dell’agricoltura del nostro paese. Abbiamo presentato come Lega emendamenti con cui si rende possibile la raccolta di legname da fiumi, laghi e torrenti, che si accumulano negli alvei dopo eventi atmosferici. Al momento, questa pratica viene preclusa agli agricoltori in quanto di competenza regionale e di Ispra. In questo modo si permette agli imprenditori di raccogliere questo materiale, si istituisce un apposito Fondo con una dotazione pari a 500 mila euro a decorrere dal 2023 e assegna, al Mipaaf la possibilità di stabilire le condizioni e i criteri di ripartizione del fondo. Inoltre, abbiamo presentato un ulteriore emendamento alla manovra che prevede che i 'convogli agricoli', che usualmente circolano su strada per limitate esigenze correlate alle necessità, non dovranno più corrispondere agli enti proprietari delle strade un indennizzo per 'usura strade' parametrato a quello dei convogli industriali. In particolare i convogli di macchine agricole dovranno pagare un indennizzo di usura strade pari a quello previsto per le macchine operatrici con massa superiore a 44 tonnellate, ma ridotto del 70%. Si pone fine ad una sperequazione ai danni degli agricoltori, che invece vanno sostenuti e agevolati nel loro percorso di crescita economica e generazione di indotto per il territorio”.

Lo dichiara il deputato della Lega e presidente della commissione agricoltura alla Camera, Mirco Carloni.