Manovra, De Bonis: È andato in scena monocameralisno notturno. Lep spariti dai radar

"Nel Parlamento è in atto una vera e propria anomalia democratica, e questa manovra lo ha dimostrato. Le sorti del paese sono state decise in riunioni notturne con ben 15 convocazioni e sconvocazioni della Commissione Bilancio: un record. Siamo quindi al monocameralismo notturno. Che cosa è questa, se non la volontà di esautorare il ruolo del Parlamento? Tra le altre cose, avevo presentato, assieme ad altri colleghi, un emendamento per consolidare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), perché non possono limitarsi alla sola assistenza sociale, annunciata ieri in pompa magna, come se bastasse quella per colmare i divari territoriali nei servizi. L'idea è quella di rafforzare la funzione del Parlamento richiedendo il parere vincolante delle Commissioni di entrambi i rami e di quella tecnica per i fabbisogni standard, stabilendo che il governo, prima di istruire qualunque atto per rispondere a richieste delle regioni, si presenti alle Camere per chiedere un atto d'indirizzo al fine di limitare l'arbitrio di governo e regioni. Ho proposto, inoltre, di cancellare il riferimento ai costi standard e di specificare che la spesa pro capite, per ciascun servizio, e ripeto, per ciascun servizio, deve essere uguale su tutto il territorio nazionale, fatta salva la necessità di predisporre azioni perequative a favore dei cittadini di aree attualmente svantaggiate. Che cosa ne è stato di quell'emendamento? Non è dato saperlo, visto che è sparito nottetempo. Questa segretezza va di pari passo con quella che caratterizza il ddl sull'autonomia differenziata, che nessuno ha ancora visto e che viene concertato su ben altri tavoli. E non si tratta di mere competenze amministrative: l'autonomia differenziata significa trattenere il gettito fiscale nelle regioni, con chiaro vantaggio di quelle più ricche e contro i principi di solidarietà e unità della Repubblica sanciti dalla Costituzione. Il mio ordine del giorno sull'autonomia differenziata è stato accolto dal governo, è vero, ma a questo punto, siccome un Odg è in sostanza una stretta di mano tra gentiluomini, starà al governo tenere fede all'impegno preso. Con la manovra avevamo l'occasione di aggiustare il tiro, ma questa occasione è andata sprecata e, con queste premesse, non illudiamoci che il PNRR rimetterà a posto le cose: i divari rimarranno e anzi dal 2024 ricominceranno a crescere. Poi vedremo chi avrà il coraggio di ripresentarsi ai cittadini del Sud per chiedere di nuovo il voto".

