Manovra, De Bonis: “Parere favorevole da commissione e governo a miei 6 odg. Abolizione soccide porterebbe fino a 4 mld in casse Stato”

"Anche su altri importanti aggiustamenti a favore del mondo agricolo è stato espresso parere positivo. Innanzitutto, l'introduzione dell'automatismo per gli agricoltori che hanno un mutuo (con patto di riservato dominio) con ISMEA per congelare per tre anni situazioni debitorie nate da calamità, senza bisogno di farne esplicita domanda. Poi, la concessione di crediti di imposta del 40% alle aziende biologiche per l'acquisto di prodotti fitosanitari. Ancora, la concessione di aiuti per la ristrutturazione finanziaria delle aziende agricole, degli agricoltori, degli allevatori e dei pescatori in difficoltà. Inoltre, la sospensione per le imprese agricole, degli agricoltori, degli allevatori e dei pescatori per almeno due anni dei debiti nei confronti dell'INPS, di ISMEA, delle Regioni e degli enti locali. Ultimo, ma non per ultimo, l'innalzamento delle pensioni per coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, attribuendo loro un assegno mensile pari almeno alle 780 euro mensili concesse per il reddito di cittadinanza".

