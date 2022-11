Manovra, è bagarre fuori e dentro al governo su aumento accise tabacco. Adm fuori dai giochi

Come tutti gli anni di fase di Manovra di Bilancio, è bagarre all'interno del governo sull'aumento accise sui tabacchi. Tanto che ci sarebbero alcuni malumori all'interno del Mef. Sul piede di guerra sarebbero Japan Tobacco, Bat, e alcune organizzazioni agricole tra cui Cia e Confagricoltura che sarebbero pronti a dar battaglia. Manca nel frattempo il parere di Adm, i Monopoli, che non sarebbe stato coinvolto, a fronte di un contesto in cui l'Unione europea il 7 dicembre presenterà la bozza della nuova direttiva sul tabacco che rappresenterà la base di lavoro e di discussione tra gli stati membri al fine di arrivare a un percorso unitario europeo.

A poche ore dal deposito della legge di bilancio alla Camera dove avvierà il suo percorso di approvazione nelle tre settimane prossime crescono le criticità e le perplessità su molte questioni. Tra queste sembrerebbe ci sia l’innalzamento delle accise sui prodotti da tabacco. Da quanto apprende AGRICOLAE dentro la maggioranza si stanno evidenziando spaccature per quanto riguarda l’art 29. A suscitare dubbi ci sarebbe il fatto che solo parzialmente si tratta di un accrescimento di accise e dunque di gettito perché i produttori di tabacco riscaldato trovano un beneficio non indifferente in quanto viene bloccato l’aumento previsto dalla normativa del 2019 che prevedeva il passaggio dell’aliquota dal 35% al 40% a partire dal 1° gennaio 2023.

Questo significa che - stando alle previsioni della Ragioneria dello Stato nel 2019 - verrebbero meno da subito circa 120 milioni. Una scelta che agli occhi di alcuni produttori di tabacco sembra apparire un 'regalo' nei confronti di chi produce principalmente prodotti di tabacco riscaldato. Comparto che ha visto in questi ultimi anni triplicare le vendite.

Quanto previsto dall'art.29 , secondo British American Tobacco, Japan Tobacco International ed altri players sembra una vera e propria riforma del settore con la ripartizione dell’aumento delle accise sulla fascia di loro produzione che impatta in minor modo su quella di chi punta sul tabacco riscaldato. Emergerebbe secondo coloro che protestano un trattamento fortemente iniquo da parte del Governo con conseguenze sul piano della libera concorrenza.

Da quello che apprende AGRICOLAE la redazione dell’articolo in questione non avrebbe inoltre visto coinvolta l’ADM (Agenzia dei Monopoli), organo competente in materia suscitando una certa irritazione in quanto - come si apprende da fonti interne al Governo - questa formulazione già circolata in fase di redazione delle precedenti manovre sarebbe già stata contestata in passato dall’ADM che ora è rimasta fuori dai giochi.

Una partita che sembra si stia giocando soprattutto all'interno della Lega e poi all'interno del Mef.