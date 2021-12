Manovra, ecco gli emendamenti approvati nella seduta notturna

Approvati nella seduta notturna gli emendamenti alla Legge di Bilancio all'esame di Palazzo Madama . Si, dunque, al Fondo Buone Pratiche, alla Pac in Umbria, alle misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi verificatisi a Mantova l'8 agosto 2021, alle misure per incentivare l'istallazione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari di Puglia, Molise, Basilicata, Campania e Sicilia; all'adeguamento al divieto di immissione di specie ittiche autoctone; ai contributi per la promozione dei territori locali, alle misure (30 milioni di euro, per la filiera avicola; alle misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus, al Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agroalimentari Unesco; agli interventi a sostegno della filiera apistica, della frutta a guscio e delle filiere minori. Approvati poi l'emendamento contenente le misure di rafforzamento di Sin Spa, l'istituzione del Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche, a sostegno della gastronomia italiana attraverso i due Fondi istituiti presso il Mipaaf, il primo da 6 più 14 mln e il secondo da 25+31 milioni di euro; disposizioni a sostegno delle società di corse ippiche, rifinanziamento dell'arma dei Carabinieri perla tutela forestale e agroalimentare, a tutela della qualità del sughero nazionale e montoraggio del Caraebus undatur.

