Manovra, ecco gli emendamenti stoccaggio vini, tabacco riscaldato e compensazione Iva suini su cui trovata la quadra

Pronti gli emendamenti 'agricoli' alla Manovra di Bilancio al vaglio della commissione Bilancio della Camera sullo stoccaggio vini qualità, sul tabacco riscaldato e sulla compensazione Iva comparto suinicolo.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica gli emendamenti:

Stoccaggio vini:

Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Aiuti allo stoccaggio dei vini di qualità)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità che ha subito perdite in seguito alla diffusione dell’epidemia COVID-19 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini DOC DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti ubicati sul territorio nazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente all’articolo 207, comma 1, sostituire le parole: “3.800 milioni di euro per l’anno 2021” con le seguenti: “3.790 milioni di euro per l’anno 2021”.

Tabacco riscaldato:

Art. xxx

1. All’art. 39-terdecies del DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 3 le parole “ad accisa in misura pari al venticinque per cento” sono sostituite dalle seguenti “ad accisa in misura pari al trenta per cento dal 1° gennaio 2021, al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023”.

Relazione Illustrativa

La disposizione in esame comporta una parziale revisione del sistema impositivo dell’art. 39-terdecies del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, riguardante i tabacchi da inalazione senza combustione.

Nel dettaglio, la disposizione prevede una nuova aliquota d’imposta per i tabacchi da inalazione senza combustione, fissando la misura del prelievo per i tabacchi da inalazione senza combustione al trenta per cento dal 1° gennaio 2021, al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023.

Compensazione iva comparto suini:

1. All’articolo 8, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

“1-bis. All’articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n.205, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «e 2020» con le seguenti: «,2020 e 2021»;

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.

Conseguentementeall’articolo21,dopoilcomma2,èinseritoilseguente: 2-bis.Alfinediassicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire dal 1 gennaio 2019, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale- interventi indennizzatori, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l’anno 2021.”

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è ridotto di 90 milioni di euro per l’anno 2021.