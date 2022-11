Manovra, ecco il programma dei lavori e il calendario di tutti i soggetti da audire

Finita e bollinata, la Manovra è pronta per la discussione alla Camera.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica in anteprima il programma dei lavori e il calendario dei soggetti da audire in formato PDF e a seguire in forma testuale.

Progr lavori

V COMMISSIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 29 novembre 2022

Nella giornata odierna è stato trasmesso il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Con riferimento all’esame del disegno di legge di bilancio, i lavori della Commissione potrebbero essere organizzati nel seguente modo:

Giovedì 1° dicembre: esame del contenuto proprio del disegno di legge per il parere al Presidente della Camera

Venerdì 2 e lunedì 5 dicembre: audizioni

Martedì 6 dicembre: esame preliminare con gli interventi dei relatori ed eventuale intervento del Governo

Mercoledì 7 dicembre:

ore 11: termine per la presentazione degli emendamenti

ore 12: Ufficio di presidenza per la definizione del numero dei segnalati e per la programmazione dei lavori in ordine alle votazioni e alla conclusione dell’esame in Commissione

Sabato 10 dicembre:

ore 11: dichiarazione di inammissibilità

ore 14: termine per eventuali ricorsi;

ore 19: dichiarazione definitiva di inammissibilità

Domenica 11 dicembre, ore 15: termine per le segnalazioni.

L’organizzazione dei lavori riguardo alla votazione degli emendamenti e alla conclusione dell’esame in Commissione sarà definita nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si terrà mercoledì 7 dicembre, sulla base delle determinazioni che saranno assunte domani dalla Conferenza dei capigruppo circa l’avvio dell’esame del provvedimento in Assemblea.

Con riferimento alle audizioni da svolgere congiuntamente alla Commissione bilancio del Senato, il calendario potrebbe essere il seguente:

Venerdì 2 dicembre 2022

(Sala del Mappamondo)

Ore Soggetto audito

8.30 CGIL, CISL, UIL, UGL

10 Confindustria

11 Confapi, Confimi, Conflavoro PMI, Alleanza delle

cooperative italiane

12 Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato,

Casartigiani, CNA

14 Ministro dell’economia e delle finanze

16 ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni e delle Province

autonome

17 ANCE, Confedilizia

17.30 Confagricoltura, CIA-Agricoltori italiani, Coldiretti, COPAGRI

18.30-19.15

Corte dei conti

Lunedì 5 dicembre 2022

(Sala del Mappamondo oppure Nuova aula dei gruppi parlamentari)

Ore Soggetto audito

9 Banca d’Italia

10 ISTAT

10.45-11.30

20 Ufficio parlamentare di bilancio

Come convenuto nella scorsa riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il calendario delle audizioni sarà integrato con ulteriori audizioni segnalate dai gruppi. Tali audizioni avranno luogo nella giornata di venerdì 2 dicembre, a conclusione di quelle previste per la medesima giornata.

CNEL

Avverto che per il momento sono giunte le seguenti richieste di integrazione del programma delle audizioni:

audizione del Commissario straordinario del Governo per la SS106, Massimo Simonini (da parte del Gruppo Movimento 5 Stelle);

Sbilanciamoci (da parte del Gruppo Movimento 5 Stelle);

ANITA (Associazione Nazionale Italiana Trasporti Automobilistici) (da parte del Gruppo Movimento 5 Stelle);

Consorzio Italiano Cryptovalues (da parte del Gruppo Movimento 5 Stelle);

Associazione Elettricità Futura (da parte del Gruppo Movimento 5 Stelle);

Confassociazioni (da parte del Gruppo Movimento 5 Stelle);

Aceper (Associazione consumatori e produttori energia rinnovabile) (da parte del Gruppo Movimento 5 Stelle);

prof. Giuseppe Pisauro, presidente del centro di studi economici Nuova economia nuova società - Nens (da parte del gruppo PD).

Invito pertanto i gruppi a formulare eventuali ulteriori richieste nel corso di questa riunione dell’Ufficio di presidenza, considerato il limitato tempo a disposizione per procedere all’organizzazione delle audizioni.

Avverto che il gruppo PD ha chiesto di richiedere un contributo scritto ai seguenti soggetti:

• Alleanza contro la povertà

• Prof.ssa Chiara Saraceno, sociologa, già presidente del Comitato scientifico per

la valutazione del reddito di cittadinanza

• Elettricità futura

• Sbilanciamoci!

• Legambiente

• Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile - Asvis

• “Ecco”, il think tank italiano per il clima

• Svimez

• “Tortuga”, think tank nel campo dell’economia e delle scienze sociali.

• L.A.P.E.T. (Associazione Nazionale Tributaristi)

• CONFEDIR (Confederazione dei dirigenti, funzionari, quadri, ed alte professionalità, in servizio ed in quiescenza)

Avverto altresì che il gruppo M5S ha chiesto di richiedere un contributo scritto ai seguenti soggetti:

• Blockchain Education Network

• Associazione Italia Fintech

• Chainanalysis

• Studio Avella

• Studio Annunziata & Conso

• Studio Belardi

• Coinlex

Ricordo che nel precedente Ufficio di presidenza, considerati i ristretti tempi a disposizione, era stata fatta presente l’esigenza di contenere le richieste di eventuali ulteriori audizioni in un numero possibilmente non superiore a quattro: due per i gruppi di maggioranza e due per i gruppi di opposizione. Considerate pertanto le numerose richieste pervenute dal gruppo M5S, inviterei il gruppo medesimo ad indicare un solo soggetto da audire in presenza, intendendosi i restanti soggetti invitati a fornire contributi scritti.

SEDE CONSULTIVA

Avverto che nella mattinata di lunedì 5 dicembre, al termine delle audizioni sul disegno di legge di bilancio, la Commissione si riunirà per dare parere all’Assemblea sul DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (esame C. 547-A Governo ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Romano).

ATTI DEL GOVERNO

La Commissione proseguirà l’esame, ove siano trasmessi i necessari pareri da parte dei soggetti interessati, dello Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (Atto n. 3 – Rel. Trancassini) e dello Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Atto n. 4 – Rel. Giorgianni).

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

La Commissione, ove sia trasmessa l’intesa della Conferenza unificata, proseguirà l’esame, ai fini della deliberazione di rilievi alla VIII Commissione, dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (seguito esame Atto n. 1 – Rel. Cattoi).

