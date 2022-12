Manovra, ecco la prima tranche del Maxiemendamento. All’articolo 29 risolta la questione tabacco

Pronto, come prevista, la prima parte del Maxiemendamento alla Manovra che sarà completato con la seconda parte prevista per la giornata di domani 18 dicembre.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica in formato PDF il documento:

MAXI FISCO 17 DICEMBRE

All'articolo 29 risolta la questione tabacco. Il governo è riuscito infatti per la prima volta a far sedere allo stesso tavolo i tre Big del tabacco:

e) All’articolo 29, nel comma 1, apportare le seguenti modificazioni: 1) alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: “1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi: a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato per l’anno 2023 in 28,00 euro per 1.000 sigarette, per l’anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette e, a partire dall’anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette; b) un importo risultante dall’applicazione dell’aliquota di base, di cui alla voce “Tabacchi lavorati”, lettera c), dell’Allegato I, al prezzo di vendita al pubblico.»”; 2) alla lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente: “2.1) nel comma 5, alla lettera c), le parole: «euro 130» sono sostituite dalle seguenti: «euro 140»”; 3) alla lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: “3) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l’onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari, per l’anno 2023, al 98,10 per cento della somma dell'accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette"; la medesima percentuale è determinata al 98,50 per cento per l’anno 2024 e al 98,60 per cento a partire dall’anno 2025. »”; 4) dopo la lettera c), inserire la seguente: “c-bis): all’articolo 62-quater.1 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2: 3 1.1) nella lettera c), le parole: “da uno Stato dell'Unione europea”, sono sostituite dalle seguenti: “da un altro Stato dell'Unione europea”; 1.2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: “c-bis) il soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-bis ad effettuare l’immissione in consumo dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell’Unione europea.”; 2) al comma 3, dopo le parole: “dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli”, sono aggiunte le seguenti: “all’istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono realizzati i prodotti di cui al comma 1.” e dopo le parole: “Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67,”, sono aggiunte le seguenti: “l’ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1,”; 3) al comma 4, le parole: “da uno Stato dell'Unione europea”, sono sostituite dalle seguenti: “da un altro Stato dell'Unione europea”; 4) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: “4-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all’istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla predetta Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, le generalità del rappresentante legale, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l’ubicazione del deposito in cui si intende ricevere i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 4-ter. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di competenza e verificata l’idoneità della cauzione prestata ai sensi del comma 5, rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, l’autorizzazione richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4 e 4-bis, attribuendo altresì un codice d’imposta.”; 5) al comma 5, dopo le parole: “Per il fabbricante”, sono inserite le seguenti: ”e il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis),”; 6) al comma 6, le parole: “ai commi 3 e 4”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 3, 4 e 4-bis”; 7) al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Allo stesso adempimento sono tenuti il rappresentante di cui al comma 2 e il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 e il soggetto di cui al medesimo comma 2, lettera c-bis), intendono immettere in consumo nel territorio nazionale.”; 8) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: “9-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), può solo ricevere i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi dell’Unione europea, dei quali effettua l’immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13 ai fini della successiva vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale, l’immissione in consumo si verifica all’atto della cessione degli stessi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e 4 parafarmacie di cui al comma 13 mentre per i prodotti di cui al comma 1 importati da Paesi terzi, la predetta immissione si verifica all’atto dell’importazione degli stessi. 9-ter. Per la circolazione dei prodotti di cui al comma 1, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis), il mittente è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'imposta di consumo gravante sui prodotti spediti in misura pari al 100 per cento di tale imposta.”; 9) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per l’approvvigionamento dei predetti contrassegni di legittimazione.”; 10) al comma 13, nella lettera a), dopo le parole: ”dei prodotti di cui al comma 1”, sono aggiunte le seguenti: “,anche unitamente ai prodotti di cui all’articolo 62-quater”; 11) il comma 16 è sostituito dal seguente: “16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 e sono stabilite la documentazione di accompagnamento e le modalità con le quali i prodotti di cui al comma 1 sono movimentati, nella fase antecedente alla relativa immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis).”.” 5) sostituire la lettera d) con la seguente: “d) all’Allegato I, alla voce: “Tabacchi lavorati”, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) sigarette 49,50 per cento» e la lettera d) è sostituita da la seguente: «d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 60,00 per cento»”.

Era già stato scritto: