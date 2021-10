Manovra, ecco tutte le misure agricole: mutualizzazione, assicurazioni agevolate, decontribuzione, pesca e forestazione. Ma non solo

Fondo per la mutualizzazione, 50 milioni di euro nel 2022 e 100 (ma potrebbero arrivare a 130) per gli anni successivi. Ma non solo: assicurazioni agevolate per un range di risorse che oscillano ancora tra i 50 e gli 80 milioni di euro a partire dal 2023 e la decontribuzione per gli under 40.

Sono solo alcune delle misure 'agricole' introdotte nella Manovra che ha avuto ieri l'ok dal Consiglio dei ministri grazie a un lavoro - da quanto si apprende - di 'sensibilizzazione' da parte del ministero delle Politiche agricole.

Introdotta anche la compensazione Iva per la zootecnia, l'esenzione Irpef e un Fondo Filiere che dovrebbe prevedere 80 milioni per il 2022 e 50 milioni per il 2023.

20 milioni poi per il Fondo Competitività e 10 milioni per il Fondo Grano Duro, entrambi per l'anno 2022.

Sono 110 invece i milioni previsti per i distretti del cibo e sono 50 milioni per Ismea Investe. Interessi su garanzie sono dieci milioni mentre 5 più 15 milioni previsti per le Donne in campo.

Infine spazio anche alle foreste: 30 milioni di euro nel 2022, altri 30 nel 2023 e 40 milioni nel 2024.

Per la pesca la Manovra di Bilancio mette sul tavolo 4 milioni di euro per il Piano Triennale, 4 milioni per il Fondo Solidarietà pesca e 4 per la Capitaneria.