Manovra, ecco tutti gli emendamenti inammissibili per arrivare a 450 segnalati: via il Corpo Forestale, resiste per ora il tabacco. Ma attrito Freni – Fedriga, che guarda a FDI. Il dossier

Working in progress alla Camera, in Commissione Bilancio, sugli oltre 3000 emendamenti presentati dai gruppi politici in circa 1500 pagine.

Obiettivo: arrivare ai 450 segnalati entro la giornata di domenica 11 dicembre.

AGRICOLAE pubblica di seguito gli emendamenti giudicati inammissibili e che quindi saranno scartati, se non 'recuperati' successivamente.

Tra questi figura la ricostituzione del Corpo Forestale dello Stato.

Per ora non figurano tra quelli da 'cestinare' i tre emendamenti relativi al tabacco. Una faccenda spinosa che rischia di far implodere la Lega.

A quanto apprende AGRICOLAE infatti da fonti interne, il leghista governatore del Friuli Massimiliano Fedriga starebbe valutando, dopo aver annunciato scontento e soluzioni alternative, di passare in Fratelli d'Italia.

La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stato un attrito venutosi a creare con il sottosegretario Mef del suo stesso partito Federico Freni a causa dell'articolo 29 della Manovra deputato ad aumentare le accise sul tabacco.

Una questione cara al governatore dato l'importante investimento in corso nella regione dove è presidente. Sono tre gli emendamenti presentati, due dell'opposizione e uno della maggioranza, di Tosi in quota Forza Italia.

Una questione che si è aggiunta al malcontento interno al Carroccio che già da tempo è in corso.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica in formato PDF il fascicolo degli emendamenti giudicati inammissibili e a seguire in forma testuale:

EMENDAMENTI GIUDICATI INAMMISSIBILI

"Avverto - scrive il presidente della Commissione Bilancio Giuseppe Mangialavori - che sono state presentate 3.024 proposte emendative riferite al disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (C. 643-bis Governo).

Ricordo che l’articolo 21, comma 1-quinquies, della legge n. 196 del 2009, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che esso, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge.

Alla luce dei predetti limiti di contenuto, risultano inammissibili, in ragione della materia trattata, le seguenti proposte emendative":

Malagola 2.15, Fenu 2.32, Torto 2.33 e Peluffo 2.4, che apportano modifiche al decreto-legge n. 176 del 2022, in corso di conversione in legge;

Lucaselli 2.14, Sottanelli 3.01 e Squeri 4.5, che intervengono con una norma di interpretazione autentica sulla sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica;

D'Alfonso 2.20, che esclude dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali le comunità energetiche e le cooperative elettriche storiche;

Steger 2.011, che modifica il regime dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica, relativamente alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Steger 2.012, che reca disposizioni volte a determinare la formazione della tariffa onnicomprensiva per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili;

Alifano 5.11, che apporta modifiche al decreto-legge n. 176 del 2022, in corso di conversione in legge;

Foti 7.1, il quale dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica individuino uno o più intermediari finanziari abilitati a facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei mercati finanziari del prezzo del gas;

De Luca 8.1, che consente anche ai Consorzi di sviluppo industriale di costituire comunità energetiche rinnovabili;

Sottanelli 8.6, che reca modifiche al decreto-legge n. 176 del 2022 (cosiddetto decreto "Aiuti-quater"), ancora in corso di conversione presso il Senato della Repubblica

gli identici Ruffino 8.07, Gnassi 8.017, Pastorino 8.020 e Bonafè 8.04, che tra l’altro modificano con una norma di legge statale il PNRR;

Ferrari 8.012, che consente di realizzare impianti a fonti rinnovabili per autoconsumo nelle aree naturali protette;

Vaccari 9.33, che stabilisce alcune esclusioni dall'applicazione dalla disciplina del meccanismo di compensazione a due vie di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022;

Donno 9.28, che interviene sulla disciplina che consente alle autorità portuali di costituire una o più comunità energetiche rinnovabili e di fruire dei relativi incentivi;

Benvenuto 9.01, che interviene con disposizioni ordinamentali sulla disciplina in materia di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche;

Caretta 9.05, che reca norme volte a disciplinare l'utilizzo dei sottoprodotti negli impianti per la produzione di biogas e biometano;

Zanella 10.1, che vieta di tenere aperte in modo permanente le porte di ingresso dei locali commerciali;

Ghirra 10.09, che istituisce un Fondo per la progettazione e la realizzazione dell'Einstein Telescope sul territorio nazionale;

Steger 10.03, il quale interviene in materia di procedure autorizzatorie all'installazione di impianti a fonti rinnovabili;

Pavanelli 10.07, che reca disposizioni ordinamentali in materia di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto;

Manes 11.01, che modifica la norma che disciplina l'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali;

gli identici Steger 11.03 e Ubaldo Pagano 11.022, che intervengono sulla disciplina transitoria delle comunità energetiche;

Steger 11.09, che introduce disposizioni ordinamentali in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Steger 11.010, che riconosce gli enti territoriali come responsabili degli impianti fotovoltaici;

Zanella 17.5, volto a consentire la distribuzione di prodotti per l'igiene femminile nelle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado, degli istituti scolastici pubblici;

Fede 18.010, che modifica il regime di durata delle locazioni a uso non abitativo eliminando i vigenti vincoli temporali;

Malavasi 21.033, che prevede la costituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un tavolo di confronto ai fini del monitoraggio delle variazioni della base imponibile IMU e TASI;

Zanella 21.050, che interviene sulla disciplina relativa ai termini per la registrazione dei contratti di locazione;

Caramanna 21.029, che prevede che il ruolo di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, attribuito al gestore della struttura ricettiva, esclude la qualifica in capo al medesimo del ruolo di agente contabile;

Braga 28.02, che prevede l’adozione di un piano per la successiva eliminazione progressiva dei sussidi diretti ambientalmente dannosi e dei finanziamenti diretti a progetti a favore delle fonti fossili che non abbiano misure di abbattimento delle emissioni;

Mule' 29.10, che interviene sulla disciplina della vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina;

Lucaselli 29.7, che introduce norme più rigorose ai fini della vendita dei tabacchi a persone maggiorenni;

D'Attis 29.03, che interviene sulla disciplina sanzionatoria della fabbricazione clandestina dei tabacchi lavorati;

Quartini 30.1, che reca disposizioni in merito alla collocazione sul territorio di apparecchi per il gioco pubblico;

Fenu 37.1, che reca disposizioni di natura ordinamentale, volte ad affidare al Ministero delle imprese e del made in Italy il compito di definire le procedure per la realizzazione di un unico sistema informatico di aggregazione di tutti i dati personali di ciascun cittadino;

Enrico Costa 37.02, che reca disposizioni ordinamentali, dirette a obbligare il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online a dare immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione con le stesse modalità e la stessa evidenza data alla notizia dell'avvio del procedimento penale o alle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del processo;

Giovine 40.2, in quanto modifica la fattispecie penale di omesso versamento delle ritenute e introduce, parallelamente, una specifica causa di estinzione del reato legata alla regolarizzazione della posizione debitoria;

Vaccari 45.01, che rifinanzia con 500.000 euro il fondo per il funzionamento del comitato tecnico faunistico nazionale;

Toni Ricciardi 50.2, che interviene sui requisiti previsti per i concorsi per dirigenti banditi dalle pubbliche amministrazioni;

Provenzano 50.1, che reca il rifinanziamento anche per il 2022, ossia per un esercizio trascorso, di un contributo di natura corrente per i comuni della regione siciliana;

Pellicini 50.01, che proroga le graduatorie relative al concorso RAI del 2019;

Ubaldo Pagano 51.7, che apporta modifiche al decreto-legge n. 176 del 2022, in corso di conversione in legge;

gli identici Peluffo 51.2 e D'Attis 51.19, che prorogano fino al 2023 le speciali disposizioni in materia di riduzione del capitale sociale delle società previste dai decreti emergenziali e successivamente estese nel tempo;

gli identici Steger 51.04, Gusmeroli 51.035 e Ubaldo Pagano 51.09, che intervengono sull’obbligo di indicazione dei dati relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura ricevuti dalle imprese;

De Bertoldi 51.012, il quale apporta modifiche al decreto-legge n.176 del 2022, attualmente in sede di conversione in legge;

Lucaselli 51.034, che intende elevare le soglie al di sopra delle quali è necessario tenere le scritture ausiliarie di magazzino, a fini fiscali;

Quartini 52.8, che reca disposizioni in materia di procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento ai requisiti di anzianità anagrafica;

Laus 52.06, che posticipa al 31 dicembre 2027 la data fino alla quale non si applicano i termini di prescrizione relativi alle contribuzioni previdenziali e assistenziali riferite alle gestioni previdenziali a taluni fondi amministrati dall'INPS a cui sono iscritti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, escludendo altresì talune gestioni previdenziali dall’applicazione dei termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente in relazione a determinate contribuzioni previdenziali e assistenziali;

Lai 52.03 e Gnassi 64.056, che posticipano la data fino alla quale non si applicano i termini di prescrizione relativi alle contribuzioni previdenziali e assistenziali riferite alle gestioni previdenziali a taluni fondi amministrati dall'INPS a cui sono iscritti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, posticipando altresì il periodo di competenza al 31 dicembre 2022;

Lai 52.04, che esclude talune gestioni previdenziali dall’applicazione dei termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente in relazione a determinate contribuzioni previdenziali e assistenziali;

Lucaselli 52.09, che prevede una deroga al calcolo della differenza massima retributiva tra lavoratori dipendenti degli enti del Terzo settore in caso di comprovate necessità di acquisizione di specifiche competenze per lo svolgimento di attività di interesse generale;

Ottaviani 53.16, che prevede disposizioni in tema di insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti;

Tassinari 53.08, che consente ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il loro collocamento a riposo;

Laus 54.03 e Lai 58.02, che prevedono la possibilità, per i lavoratori subordinati del settore privato che non hanno aderito ad una forma pensionistica complementare, di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro, manifestando la relativa volontà con apposita comunicazione scritta;

Rampelli 54.05, che estende al personale medico INPS la possibilità di trattenersi in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, e comunque non oltre il settantesimo anno di età, già prevista per i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale;

Caramiello 57.12, che inserisce tra le attività che costituiscono lo scopo principale delle organizzazioni di produttori anche quella di effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori;

gli identici Schullian 57.3 e Caramiello 57.11, che esclude i datori di lavoro del settore agricolo, con riferimento agli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, dall’osservanza dell’obbligo previsto dalla normativa vigente relativo all’assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette;

gli identici Lai 58.03 e Laus 58.04, nonché l’emendamento Aiello 64.079, che recano disposizioni in materia di trattamento dei dati INPS da parte degli enti bilaterali e dei fondi pensione;

Schifone 58.07, che interviene sulla disciplina sanzionatoria in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti;

gli identici Grimaldi 59.51 e Lai 59.14, che prevedono una delega al Governo per il riordino degli strumenti di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;

Roggiani 59.21, che reca modifica al decreto ministeriale che prevede Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore;

Guerra 59.06, che prevede un finanziamento a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi;

Furfaro 59.012, che prevede l'istituzione di un polo per l'inclusione sociale nel territorio di Prato;

Borrelli 60.02, che reca modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce le modalità di calcolo dell’ISEE;

Carotenuto 61.04, che dispone che, nelle more di una organica riforma dell'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL continuino a svolgere le attività ispettive già esercitate nelle materie di rispettiva competenza e che al relativo personale ispettivo non si applichino talune disposizioni relative ai trattamenti economici e connesse alle facoltà assunzionali degli istituti richiamati;

Rampelli 62.08, che assoggetta il personale appartenente al Corpo militare volontario della Croce rossa italiana richiamato dal congedo ai codici penali militari e alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni militari;

Dell'Olio 62.011, che reca disposizioni in materia di trattamento economico del personale della Croce rossa italiana transitato in altre amministrazioni;

Morassut 62.014, che reca disposizioni in materia di inquadramento dei funzionari ingegneri e architetti appartenenti alla terza area funzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in servizio presso gli USTIF;

Rampelli 63.05, recante una delega al Governo per la realizzazione di programmi socio-assistenziali a favore della popolazione anziana;

Merola 63.09, che abroga la disposizione che stabilisce la responsabilità per danno erariale del responsabile del procedimento comunale relativo ai controlli anagrafici sui beneficiari della misura del reddito di cittadinanza;

Ascari 63.020, che prevede un contributo di 200.000 euro per l’anno 2023 in favore dell’Associazione “Senza veli sulla lingua”;

Auriemma 63.026, che amplia le competenze dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica;

gli identici Steger 64.02, Sportiello 64.089 e Furfaro 64.0116, nonché l’emendamento Gadda 64.031, che incrementano il fondo per il finanziamento di progetti nel Terzo settore

Manes 64.01, che disciplina l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti del Terzo settore;

gli identici Furfaro 64.023, Gadda 64.033 e Steger 64.04, che recano disposizioni in materia di iscrizione e aggiornamento dei dati del Registro unico nazionale del Terzo settore;

Steger 64.07, reca disposizioni in materia di obblighi informativi del datore di lavoro;

Carotenuto 64.088, che reca disposizioni in materia di reclutamento di personale da parte di ITA Airways;

Laus 64.011, che proroga le graduatorie per la qualifica di dirigente di seconda fascia dell'Agenzia delle entrate in scadenza nell’anno 2023;

Fossi 64.012, che vieta l'avvio di procedure di delocalizzazione dei macchinari, dei materiali e delle produzioni, fino alla restituzione delle sovvenzioni percepite, alle imprese che intendano cessare l’attività;

Aiello 64.065, che reca disposizioni in materia di società cooperative, appalto, somministrazione di lavoro e distacco di lavoratori;

Schullian 64.016, che reca disposizioni in materia di variazioni dei canoni nei contratti di locazione;

gli identici Furfaro 64.024 e Gadda 64.034, che recano disposizioni relative alle comunicazioni da effettuare da parte degli enti iscritti al Registro nazionale del Terzo settore;

Furfaro 64.020, che reca disposizioni in materia di scritture contabili degli enti del terzo settore;

Furfaro 64.021, che reca disposizioni in materia di nomina di organi di controllo negli enti del terzo settore;

gli identici Furfaro 64.022 e Gadda 64.0114, che incrementano il rapporto tra numero di lavoratori dipendenti e associati che gli enti del terzo settore sono autorizzati ad impiegare;

Furfaro 64.026, che reca disposizioni relative alle obbligazioni assunte dalle persone nella qualità di rappresentanti di associazioni del terzo settore non riconosciute come persone giuridiche;

gli identici Ruffino 64.038 e De Luca 64.055, nonché gli emendamenti Carmina 138.8, Provenzano 138.5 e Gallo 146.02, che elevano la soglia demografica al di sotto della quale i comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;

gli identici Merola 64.054 e Lucaselli 64.0111, che recano disposizioni in materia di assegnazione di incarichi a tempo determinato a personale in quiescenza per ricoprire alcune specifiche posizioni dirigenziali nell’ambito degli enti locali attuatori di interventi previsti dal PNRR;

Giovine 64.045, che reca modifiche ordinamentali alla disciplina del collocamento mirato delle persone con disabilità;

Giovine 64.046, che reca disposizioni ordinamentali in materia di sottoscrizione del patto di servizio personalizzato da parte di percettori di misure di sostegno al reddito;

Tucci 64.075, che reca disposizioni in materia di contratto collettivo di lavoro applicabile nell’ambito dei contratti pubblici qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo cui fare riferimento;

Lucaselli 64.0112, che reca disposizioni in materia di funzionamento delle commissioni mediche di verifica per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento civile dello Stato;

Congedo 65.09, che specifica che lo "stipendio annuo complessivo in godimento" di cui all'art. 13 della legge n. 70 del 1975, in materia di indennità di anzianità, deve intendersi comprensivo di tutte le componenti del trattamento economico attribuite e corrisposte in via generale e continuativa al personale degli enti pubblici;

Brambilla 66.4, che introduce il diritto per il lavoratore di usufruire di un permesso retribuito di due giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave malattia dell'animale d’affezione convivente;

Lai 67.01 e Lazzarini 67.018 che, al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, autorizzano la spesa di seicentomila euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;

Sportiello 67.045, che modifica la legge delega n. 227 del 2021 in materia di disabilità prevedendo l'estensione ai lavoratori autonomi di determinate agevolazioni;

gli identici Malavasi 67.05 e Panizzut 67.013, che assegna un contributo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 all’Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale;

Malavasi 67.06, che riconosce alla Fondazione Nazionale "Durante e Dopo di noi" Anffas Onlus un contributo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;

Ubaldo Pagano 67.027, che prevede l'istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dello sportello unico per le famiglie, al fine di assicurare l'unitarietà della presa in carico del nucleo familiare;

Cecchetti 67.015, volto a sostenere e ampliare i programmi di addestramento dei cani guida per le persone non vedenti riconoscendo a tal fine un contributo pari a 150.000 euro per l'anno 2023 in favore del Servizio cani guida dei Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti ODV ente morale;

gli identici Panizzut 67.016, Cattoi 67.025 e Cannizzaro 67.050, che attribuiscono all'Associazione Nazionale Genitori persone con Autismo (ANGSA) un contributo pari a 150.000 euro per il 2023;

Lupi 67.049, che apporta modifiche al decreto legislativo n. 117 del 2017 in materia di Terzo settore e al decreto legislativo n. 112 del 2017 in materia di impresa sociale;

Mule' 67.052, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 a favore della Fondazione Lega del filo d'oro Onlus;

Furfaro 67.064, che assegna al territorio provinciale di Prato in via straordinaria 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per finanziare interventi di edilizia residenziale pubblica;

Panizzut 68.5, che detta disposizioni in materia di operazioni societarie nel settore delle concessioni autostradali con riferimento alle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone;

Ubaldo Pagano 68.05, che, intervenendo sulla disciplina in materia di PNRR, precisa che i bandi relativi alla destinazione alle regioni del Mezzogiorno di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente devono essere riservati;

Amorese 68.08, che istituisce una tassa sui marmi a favore dei comuni di Massa e Carrara;

Caiata 69.01, che prevede l’applicazione delle disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale previste a legislazione vigente ai bilanci da redigere per l’esercizio 2022 limitatamente alle imprese beneficiarie dei contributi previsti per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale;

gli identici Schullian 70.3 e Caramiello 70.4, che integra la vigente disciplina dei contratti di rete tra imprese agricole;

gli identici Pastorino 70.1 e Laus 70.2, che intervengono sulla disciplina relativa ai contratti di sviluppo;

Todde 70.08, che demanda ad un decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy la definizione dei criteri e delle modalità di individuazione dei territori considerati aree depresse, stanziando 500 mila euro per l'anno 2023 per la ricognizione e la perimetrazione delle predette aree;

Gruppioni 71.01, che autorizza i datori di lavoro ad ottenere dall’INPS le informazioni relative alla posizione contributiva dei propri lavoratori dipendenti, rese accessibili alle imprese mediante apposita piattaforma elettronica predisposta dall’Istituto medesimo;

Giorgianni 73.04, che interviene sulla disciplina relativa all'operatività degli operatori del microcredito;

Michelotti 73.08, che consente all'INAIL di effettuare investimenti immobiliari nel settore termale per il triennio 2023-2025;

Foti 74.011, che prevede l’esclusione dal rispetto delle misure in materia di contenimento della spesa pubblica per la Fondazione ENEA Tech e Biomedical, vigilata dal Ministero dell’economia e delle finanze;

Foti 74.012, che interviene sulla disciplina di cui alla struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese, già istituita presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, prevedendo la costituzione di un'apposita unità di Missione di livello dirigenziale generale e dettando le conseguenti disposizioni organizzative;

Lupi 74.027, che specifica che il Presidente del Consiglio dei ministri definisce l'elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai fini della nomina dei rappresentanti del CNEL;

Todde 75.026, che reca misure, anche finanziarie, di sostegno per la promozione di investimenti nell'area di crisi industriale complessa di Gela e nelle aree della Rete Natura 2000 nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta;

Bordonali 75.010, che modifica disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche;

D'Alfonso 75.013, che reca disposizioni ordinamentali in materia di deposito di atti;

Riccardo Ricciardi 75.019, che destina risorse per la riqualificazione dei siti estrattivi del distretto apuo-versiliese;

Baldino 75.027, il quale dispone che l'Agenzia del demanio attraverso una procedura ad evidenza pubblica assegni beni immobili di proprietà dello Stato in concessione a titolo gratuito e ad uso esclusivo di sede sociale di attività di imprese;

Caretta 76.01, che prevede un'interpretazione di una disposizione vigente in materia di piano faunistico venatorio, disponendo che lo stesso possa essere adottato sia con provvedimento amministrativo che con legge regionale;

Magi 76.03 e, limitatamente alla parte consequenziale, Sportiello 77.9, che introducono modifiche alla normativa vigente in materia di sostegno della filiera della canapa;

Caramiello 77.15, che modificando la vigente disciplina in materia di mantenimento delle stazioni sperimentali per l’industria, prevede una specifica esclusione per gli imprenditori agricoli;

Vaccari 77.1, limitatamente ai commi 2 e 3, che intervengono con disposizioni ordinamentali sulla normativa vigente in materia di sistema informativo per il biologico (SIB);

Simiani 78.01, limitatamente ai commi da 1 a 36 e da 40 a 49, che introduce una dettagliata disciplina in materia di tutela e valorizzazione dei castagneti;

gli identici Ruspandini 78.08 e Mattia 78.042, che modifica la disciplina vigente in materia di enti parco modificando il numero dei componenti del Consiglio direttivo;

Cerreto 78.038, che recano disposizioni ordinamentali in materia di adozione di piani straordinari di intervento e profilassi per il contenimento e l'eradicazione delle patologie infettive del bestiame bufalino italiano;

Foti 78.015, che interviene sulla disciplina inerente al controllo della fauna selvatica inserendo una disposizione relativa al Piano straordinario per la gestione e il contenimento della medesima fauna;

Caramiello 78.031, che introduce disposizioni in materia di concessioni di aree demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura nella città di Taranto;

Foti 78.013, che istituisce, presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Autorità di gestione nazionale del Piano Strategico della PAC;

Foti 78.018, che reca, attraverso una disposizione introdotta nella prima sezione, una modifica diretta alla parte contabile della seconda sezione;

Foti 78.019, che istituisce, presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Osservatorio nazionale della transumanza e dell'allevamento zootecnico estensivo nonché il Registro nazionale degli allevatori che praticano la transumanza e l'allevamento zootecnico estensivo;

Foti 78.024, che modifica la composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Foti 78.025, che introduce una disposizione in materia di funzioni e definizione dei compensi della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Foti 78.028, che reca, attraverso una disposizione introdotta nella prima sezione, una modifica diretta alla parte contabile della seconda sezione;

gli identici Caramiello 78.032 e Vaccari 78.044, che estendono, anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi confezionati con determinate procedure, le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;

Foti 78.039, che istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Osservatorio che ha il compito di elaborare strategie e proposte volte a valorizzare la multifunzionalità delle foreste e a incentivare l'economia rurale delle zone montane;

Almici 78.040, che introduce modifiche alla disciplina vigente in materia di rateizzazione di debiti relativi alle quote latte;

Del Barba 79.05, che reca norme transitorie per l'applicazione della disciplina in materia di polizze di assicurazione aventi ad oggetto immobili da costruire;

Graziano 79.07, che disciplina casi di utilizzo della procedura negoziata per l'affidamento di servizi e forniture;

Milani 80.02, che reca una disciplina di carattere ordinamentale in forza della quale le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti, anche di proprietà privata, da destinare a specifiche finalità sociali sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2025 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione;

De Maria 80.04, che differisce il termine per la certificazione dell'utilizzo delle risorse assegnate alle province e città metropolitane per la messa in sicurezza di ponti e viadotti esistenti, nonché per la realizzazione di nuovi ponti;

De Maria 80.05, che reca disposizioni di carattere ordinamentale per l'acquisizione in tempi rapidi e certi dei pareri e atti di assenso comunque denominati sui progetti di opere pubbliche PNRR;

D'Orso 80.07, che reca disposizioni di carattere ordinamentale in materia di attribuzione di poteri sostitutivi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica;

Vaccari 81.1, inerente alla micro mobilità ciclistica nel comune di Modena;

Barbagallo 81.15, che interviene con disposizioni di carattere ordinamentale sulla disciplina dei trasporti interregionali con autobus;

Ubaldo Pagano 81.011, che prevede che le Regioni emanino criteri per la programmazione ed il coordinamento dei servizi pubblici non di linea prevedendo contratti di servizio con taxi/ncc;

Di Lauro 81.017, che prevede la possibilità per i comuni di vietare il servizio di piazza a trazione animale o con slitte;

Frassini 81.019, il quale dispone che il Ministero delle infrastrutture affidi in concessione o utilizzi direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio aeronautico civile o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

D'Alfonso 82.01 e gli identici D’Alfonso 82.02 e Testa 82.03, che recano disposizioni per valorizzare l'arteria stradale Asse attrezzato Chieti-Pescara e favorire l'adempimento delle connesse posizioni debitorie in capo al locale Consorzio per lo sviluppo industriale in liquidazione;

Pittalis 82.07, che istituisce una seconda Autorità portuale in Sardegna;

Cortelazzo 83.1, che consente l'utilizzo di apparecchiature di rilevazione automatica della velocità dei natanti nella navigazione marittima e interna;

Cerreto 83.2 e Ruspandini 92.04, che modificano la definizione delle macchine agricole contenuta nel Codice della strada;

Rubano 83.4, che prevede la facoltà dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e città metropolitane, di destinare i proventi incassati per le violazioni del Codice della strada all'assunzione a tempo determinato del personale dei Corpi e dei servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

Squeri 83.5, che differisce al 2024 l'entrata in vigore delle disposizioni sul risarcimento diretto per responsabilità civile auto previste dalla legge sulla concorrenza 2021;

Laus 83.01, che modifica il Codice della strada nella parte in cui elenca le tipologie di patente di guida necessarie per la conduzione dei diversi veicoli;

Ciaburro 83.02, che modifica il Codice della strada in materia di prescrizioni di sicurezza in presenza di neve;

Schullian 84.3, che assegna alla Provincia autonoma di Bolzano un contributo di 50 milioni di euro al fine di assicurare la tempestiva e totale realizzazione della circonvallazione di Perca;

Deidda 85.07, limitatamente ai commi da 4 a 10 e da 14 a 15, che recano disposizioni di carattere ordinamentale in materia di concessioni e di lavoro in ambito portuale;

Ghirra 87.06, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 per la realizzazione di un ponte di collegamento ciclopedonale nella città di Cagliari;

Matone 88.01, volto al finanziamento del nuovo asse viario Anguillara Scalo-Cesano Scalo;

Raffa 88.06, che finanzia interventi a favore dello Svincolo Autostradale di Monforte San Giorgio;

Patriarca 88.07, che prevede finanziamenti per la realizzazione di lotti funzionali delle strade provinciali SP 95, SP 22, SP 23 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

De Palma 88.08, che prevede un finanziamento complessivo di 5 milioni di euro per la realizzazione di lotti funzionali con rotatorie del nuovo asse viario Laterza - Marina di Ginosa della ex S.S. 580;

Foti 90.01 e Francesco Silvestri 92.017, che prevedono il riconoscimento di esenzioni dal pagamento del pedaggio per l'autostrada A24-A25 al fine di contrastare lo spopolamento delle aree interne dell'Italia centrale;

Panizzut 91.03, che reca disposizioni di carattere ordinamentale per la realizzazione di opere nella tratta autostradale Venezia- Trieste anche tramite convenzione con società in house;

Schullian 92.02, che prevede un finanziamento di 1 milione di euro, per il 2023, per la realizzazione del progetto della nuova infrastruttura irrigua nei Comuni di Sarentino, San Genesio e Terlano, nella Provincia di Bolzano;

Cangiano 92.03, che autorizza l'assunzione straordinaria di 5 unità presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto con corrispondente riduzione della dotazione organica della Guardia costiera per l'anno 2022, nonché modifica il codice della nautica da diporto riducendo i tempi dei procedimenti amministrativi per le unità da diporto;

Faraone 92.05, che reca modifiche di carattere ordinamentale alla disciplina dei compensi dei Commissari Straordinari previsti dal decreto-legge "sblocca cantieri";

Ottaviani 92.07, che autorizza lo stanziamento di 15,8 milioni di euro per la realizzazione di interventi nel porto di Ponza;

Malavasi 92.012, che modifica il Codice della strada relativamente alla disciplina della destinazione dei proventi delle sanzioni;

Nazario Pagano 92.030, che reca norme in materia di affidamento del servizio idrico integrato;

Ottaviani 92.026, che autorizza la spesa di 8 milioni di euro per il 2023 al fine di garantire l'ampliamento e il rafforzamento degli attuali presidi e strutture ospedaliere pubbliche al servizio del basso Lazio;

Quartini 93.20, che attribuisce alle Regioni il compito di acquisire, tramite flusso informativo, i dati relativi alle tempistiche delle liste di attesa e ad eventuali scostamenti dai limiti prescritti nel piano nazionale di governo delle liste di attesa, effettuando un attento monitoraggio del valore degli indicatori;

Sportiello 93.12, che attribuisce alle Regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano ed ai comuni il compito di definire le modalità di controllo e vigilanza sul rispetto delle condizioni idonee a garantire permanentemente il diritto di visita di familiari e visitatori nelle RSA;

Di Lauro 93.16, che prevede e disciplina il conferimento da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi;

Gribaudo 93.5, Furfaro 93.06 e Mari 97.053, che dispongono in ordine ai criteri che devono essere rispettati da parte delle strutture sanitarie ai fini dell’accreditamento;

Sottanelli 93.019, che introduce una deroga al divieto di cumulo di impieghi per gli infermieri dipendenti dal Servizio sanitario nazionale;

Gribaudo 93.02, Furfaro 93.07 e Mari 97.054, che prevedono l'istituzione di un registro sulle aggressioni al personale sanitario e socio sanitario;

Furfaro 93.010, che reca disposizioni in ordine all'equipollenza tra profili diversi del personale del Ministero della salute;

Sportiello 93.025, che integra con due rappresentanti il Comitato tecnico per l’accertamento dell’idoneità alla guida delle persone con disabilità;

Furfaro 94.01, che detta disposizioni in tema di imputazione di oneri per il rinnovo dei contratti della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale;

D'Attis 96.42, che dispone una interpretazione autentica di un criterio di delega della legge per il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS),con particolare riferimento alla possibilità di accesso anche ai pazienti extraregionali alle prestazioni erogate da tali Istituti, diverse da quelle ad alta specialità;

Morassut 96.09 e Bagnai 97.023 e gli identici XII Commissione (Affari Sociali) 96.016 e Ciocchetti 96.019, che in via transitoria estendono al settantaduesimo anno il limite di età per il collocamento d’ufficio a riposo per il personale medico del SSN in servizio presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e per i docenti universitari laureati in medicina e chirurgia, limitatamente allo svolgimento di attività clinico-assistenziali;

Donno 96.034, che autorizza la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi;

Benigni 96.038, che riconosce la terapia ossidativa con ossigeno poliatomico liquido come dispositivo medico;

Bagnasco 96.039, che consente in via sperimentale, per gli anni 2023 e 2024, la somministrazione del vaccino antipneumococcico nelle farmacie a soggetti maggiorenni;

Marianna Ricciardi 97.7 e 97.8, che definiscono i casi in cui è ammesso il ricorso allo svolgimento di ulteriori attività al di fuori degli orari di lavoro previsti dal contratto di specializzazione;

gli identici Lai 97.059 e Ciani 97.02, che recano disposizioni in materia di valutazione dei crediti formativi acquisiti attraverso l’attività di formazione continua in medicina;

Bellomo 97.07, che incrementa di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 il contributo alla Lega italiana per la lotta contro i tumori;

Schifone 97.09, che consente anche ai medici odontoiatri lo svolgimento di attività di medicina estetica non invasiva o mini invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso;

Magi 97.010, che detta disposizioni in tema di importazione di cannabis ad uso medico;

Magi 97.058, limitatamente al comma 2, che detta disposizioni in tema di produzione e trasformazione di cannabis per uso medico;

Fenu 97.029, che, al fine di garantire un alto livello di tutela della salute e di migliorare le condizioni di vita delle persone che sono affette da fibromialgia, prevede che le regioni e le province autonome realizzino e attivino percorsi di formazione e aggiornamento professionale rivolti ai medici di medicina generale;

Scerra 97.026, che dispone il rinnovo della nomina del Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa;

Pavanelli 97.027, che disciplina il monitoraggio sanitario dell'inquinamento atmosferico da parte del Servizio sanitario nazionale;

Marianna Ricciardi 97.035, che modifica la procedura di nomina dei dirigenti sanitari;

Sportiello 97.041, che istituisce e disciplina la figura dell'infermiere di famiglia e di comunità;

Pellegrini 97.042, che dispone che i difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico e le intolleranze ad alimenti non possono essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento degli atleti nelle Forze armate e nelle Forze di polizia;

Sportiello 97.049, che detta disposizioni in tema di semplificazione dei processi di erogazione degli ausili medici monouso;

Cannizzaro 97.056, che prevede uno stanziamento di euro 500.000 per l'anno 2023 a favore dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili APS di Roma;

Sottanelli 98.3, che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, introduce nelle scuole di ogni ordine e grado l'obiettivo di favorire gli apprendimenti della programmazione informatica (coding), prevedendo altresì l'integrazione delle Indicazioni nazionali per il curricolo e la rilevazione INVALSI;

Sottanelli 98.01, che, a partire dall'anno scolastico 2023-2024, prevede in via sperimentale l'attivazione d'iniziative del Ministero dell’istruzione e del merito per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado;

D'Attis 98.05, che reca disposizioni relative alla Scuola europea di Brindisi;

Sottanelli 99.10 e Lai 99.02, che modificano la composizione e le funzioni del Comitato per la valutazione dei docenti;

Sottanelli 99.11 e Lai 99.03, che estende alle procedure bandite entro il 2023 l'applicazione delle disposizioni relative alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012;

Gribaudo 99.01, che disciplina per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 il novero dei soggetti con cui gli enti gestori di asili nido e scuole dell'infanzia comunali e paritarie possono concludere contratti a tempo determinato, in caso di esperimento senza esito delle procedure di reclutamento ordinarie; che, inoltre, interviene sui titoli abilitanti, anche a fini concorsuali;

Lai 99.04, che interviene sulle graduatorie della procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata prevista dall'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021;

Castiglione 99.08, che interviene sulle modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici nell'ambito di procedure concorsuali già bandite;

Piccolotti 100.36, limitatamente alla lettera b), che modifica, a regime, i requisiti per partecipare alle procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017;

Manzi 100.18 e Congedo 101.010, che disciplinano le modalità di svolgimento di un concorso riservato volto all'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici dei soggetti che abbiano un contenzioso pendente;

Amato 100.26, che proroga la validità della graduatoria di merito relativa a specifici concorsi riferiti al personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria;

Sala 100.38, che dispone un finanziamento per gli interventi sul plesso scolastico della scuola primaria di Misinto;

Furfaro 100.21, che dispone un finanziamento per interventi di edilizia scolastica nella provincia di Pistoia;

Panizzut 100.01, che assegna contributi alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi con sede in Roma e alla Biblioteca italiana per ciechi Regina Margherita con sede a Monza;

Serracchiani 100.011 e Panizzut 100.021, che disciplinano le procedure di reclutamento per le istituzioni scolastiche con insegnamento in lingua slovena;

Panizzut 100.022, che istituisce un capitolo di spesa del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito, relativo a "Fondi che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia destina al pagamento di contratti di supplenza breve aggiuntivi, stipulati dalle scuole statali del territorio regionale con il personale scolastico";

Furfaro 100.025, che prevede una nuova sede e l'incremento del personale del Centro provinciale di istruzione per adulti di Prato;

Cattaneo 101.29, che prevede un finanziamento per le Scuole Universitarie Superiori IUSS Pavia e IMT Lucca;

Manzi 101.8, che introduce la facoltà per le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, di stipulare contratti di ricerca e di bandire assegni di ricerca;

101.20 Caso, che autorizza anche per l’anno 2022, ossia per l’esercizio in chiusura, l’integrazione del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio;

Lai 101.04, che, con norma di carattere organizzativo, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una unità di missione finalizzata alla gestione operativa della candidatura italiana per il progetto Einstein Telescope;

Stumpo 101.09, che assegna un contributo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, in favore dell'Università degli Studi della Basilicata;

Orrico 101.026, che istituisce la Scuola superiore per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici a Taranto;

101.036 D’Attis, che stanzia 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 per il finanziamento delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale e delle Scuole Superiori d'Ateneo del sistema universitario, specificamente individuate;

D'Attis 101.037, che istituisce il commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino;

Merola 101.017, che consente in via straordinaria, per l'anno scolastico 2022/2023 e per l'anno scolastico 2023/2024, di affidare incarichi temporanei nelle scuole paritarie;

Todde 101.025, che assegna un contributo all’Istituto di ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile di Taranto;

Pastorino 101.028, che modifica le modalità di reclutamento dei docenti nell'alta formazione artistica e musicale;

Deborah Bergamini 101.032, che modifica la disciplina dell'autorizzazione a rilasciare i titoli Alta formazione artistica e musicale;

Nazario Pagano 101.034 e 110.038, che stanzia un contributo per interventi sulla Chiesa di San Ferdinando di Bari;

Morfino 101.040 e Cherchi 138.12, che inseriscono le nuove infrastrutture scolastiche fra gli interventi per cui con delibera CIPESS deve essere individuato il cronoprogramma procedurale e finanziario;

Laus 102.1, che stanzia risorse a favore dell'impianto per bob, slittino e skeleton situato nel comune di Cesana Torinese;

Todde 102.4, che destina risorse all'Associazione Special Olympics;

Braga 105.01 e Grimaldi 106.017, che affidano ai comuni il compito di regolamentare le cosiddette locazioni brevi con finalità turistiche;

Lacarra 105.02, che stanzia risorse per interventi sulla Chiesa di Santa Barbara di Cagnano Varano (FG) e sul Palazzo Ducale denominato Palazzo Chigi del Comune di Ariccia (RM);

gli identici Pastorino 106.03, Furfaro 106.04, Gnassi 106.08 e Boschi 106.09, nonché l’emendamento Battistoni 106.014, che istituiscono l'ente pubblico non economico Associazione Italiana Alberghi della gioventù, dettandone la relativa disciplina quadro;

Steger 106.02 e 110.01, che intervengono sui termini per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni antincendio da parte di attività turistico ricettive;

Matteoni 106.07, che stanzia un contributo per il monumento nazionale Foiba di Basovizza;

Borrelli 106.016, che reca modifiche alla disciplina delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti in cui siano coinvolti animali;

Malavasi 106.011, che interviene sulle modalità di riparto del Fondo unico per il turismo, prevedendo la previa intesa in sede di Conferenza unificata;

Borrelli 106.015, che modifica un criterio di delega legislativa in materia di spettacolo;

Steger 107.2, che dispone che il Verband der Sportvereine Südtirols (VSS), quale confederazione delle associazioni sportive di lingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano, e l'Unione delle Società Sportive Altoatesine (USSA) siano equiparate agli enti di promozione sportiva;

Ciocchetti 107.10, che proroga, a beneficio di società e associazioni sportive dilettantistiche, le concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021;

Lucaselli 107.04, che introduce misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle aree autorizzate al gioco in denaro;

Cannizzaro 108.6, che stanzia un contributo a favore dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia;

Mollicone 108.7, limitatamente ai commi 7, 9, 21 e 26, che, rispettivamente, recano disposizioni per il finanziamento delle celebrazioni per il 150esimo anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali presso il Ministero della cultura, in materia di istituzione della fondazione di diritto privato denominata “Fondazione Vittoriano”, in materia di contributo per il sostegno delle attività di rievocazione storica de “La Girandola” di Roma;

Manzi 108.07, che destina 1,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 per il finanziamento dell'istituzione culturale denominata Accademia Vivarium novum;

D’Attis 108.042, che assegna un contributo alla Fondazione De Gasperi;

Ascani 108.03, che prevede la conservazione in bilancio di risorse relative alla celebrazione dell’ottavo centenario della morte di S. Francesco d’Assisi;

Nisini 108.05, che disciplina la celebrazione del pittore Luca Signorelli nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte;

Manzi 108.010 e Orrico 110.029, che stabiliscono la non applicazione del contrassegno SIAE su determinate tipologie di prodotti;

Manzi 108.015, che stanzia contributi per la celebrazione della figura di Italo Calvino nella ricorrenza del centenario della nascita;

Giorgianni 108.016, che prevede il rifinanziamento delle celebrazioni del quinto centenario della morte del pittore Pietro Vannucci, detto il Perugino;

Furfaro 108.017, che prevede un finanziamento alla regione Toscana per la riqualificazione e la ristrutturazione del complesso denominato Ville Sbertoli;

Furfaro 108.018, che assegna un contributo al Museo Marino Marini di Pistoia;

Furfaro 108.019, che riconosce alla Regione Toscana risorse per interventi sulla Città di Montecatini Terme;

Sasso 108.024, che autorizza un finanziamento per le celebrazioni di Guglielmo Marconi nella ricorrenza dei centocinquanta anni dalla sua nascita;

Traversi 108.033, che finanzia interventi a sostegno dell'attività del teatro "Carlo Felice" di Genova;

Dori 108.036 e 108.037, che assegnano contributi alla Fondazione Donizetti di Bergamo;

Lupi 108.038, che stanzia risorse per interventi sull'area archeologica di "Castelmonardo" del comune di Filadelfia e sul parco rupestre di Sant'Agostino del Comune di Rocca di Netto;

Lupi 108.039, che stanzia risorse per interventi sul Palazzo dei Marchesi del Tufo, città di Matino;

Cannizzaro 108.040, che stanzia risorse per interventi sul Museo Nazionale del Cinema di Torino;

Amorese 108.049, che proroga per gli anni 2023 e 2024 il contributo, già concesso per gli anni 2020 e 2021, al Pistoia Blues Festival;

Toni Ricciardi 110.05, che ricostituisce presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per la stampa Italiana all'Estero;

Fassino 110.08, che stanzia contributi in favore della Biblioteca italiana per ipovedenti ‹‹B.I.I. ONLUS ›› di Treviso;

Cattoi 110.016, che prevede una proroga delle concessioni in essere a beneficio dei titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili;

Messina 110.022, che assegna un contributo a favore dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo V. Bellini di Catania;

Foti 110.023, che disciplina una procedura di gara per selezionare un operatore di rete titolare di diritto d'uso radiofonico nazionale in tecnica DAB;

Fenu 110.030, che stanzia risorse per il finanziamento dell'Associazione dell'Identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo;

Lupi 110.033, che prevede un contributo in favore della Fondazione Censis per la predisposizione del Rapporto sulla situazione sociale del Paese;

Mule' 110.037, che prevede finanziamenti per l’Accademia internazionale di Imola, l’Accademia musicale Chigiana, la scuola di musica di Fiesole e l'Istituzione teatro lirico sperimentale di Spoleto A. Belli;

Graziano 112.03, che prevede misure volte a garantire il diritto all'assunzione, sia presso le amministrazioni pubbliche, sia nel settore privato, nei confronti delle vittime del dovere, del terrorismo, della criminalità organizzata e dei loro familiari;

Quartini 114.012, che istituisce il "Garante Nazionale dei Diritti degli Animali”;

Brambilla 114.04, limitatamente al comma 2, che prevede sanzioni per l’importazione, l’esportazione e la riesportazione di trofei di caccia;

Marattin 119.01, che istituisce una struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche;

Marattin 119.02, che istituisce una struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica;

Magi 120.2, limitatamente al comma 1, Fratoianni 120.5 e Alfonso Colucci 120.4, che prevedono la chiusura dei centri di permanenza per il rimpatrio;

Fratoianni 121.01, limitatamente al comma 1, che dispone la revoca del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana;

Cattoi 122.01, che prevede lo scorrimento della graduatoria di uno specifico concorso della Polizia di Stato;

De Corato 123.03, che concede alle vittime del dovere e ai loro familiari permessi di lavoro;

D'Attis 123.09, che prevede la possibilità di trattenere in servizio, previa richiesta, il personale dell'amministrazione civile dell'interno avente la qualifica di prefetto e ricoprente, all'atto della presentazione della relativa istanza, incarichi di particolare rilevanza per un periodo di un triennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo e, comunque, non oltre al compimento del settantesimo anno d'età;

Gadda 124.03, che reca una norma volta a precisare in quali casi i vasi destinati all'esercizio dell'impresa florovivaistica sono considerati beni e non imballaggi e pertanto esclusi dal contributo CONAI;

Iaria 124.011, che interviene sulla normativa sanzionatoria relativa all'abbandono dei rifiuti;

Evi 124.013, che prevede criteri premianti per offerte e tecnologie a emissioni zero nelle gare di affidamento degli edifici pubblici;

Barzotti 126.06 e 126.05, che recano misure in materia di tracciabilità dell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi;

Bonelli 127.12, limitatamente ai commi da 1 a 3 e da 5 a 10, che dettano una complessiva disciplina di natura ordinamentale in materia di contrasto al consumo di suolo;

Montemagni 127.04, che detta disposizioni di carattere ordinamentale in materia di gestione del servizio idrico integrato;

Braga 127.08, limitatamente al comma 4, e Bonelli 127.016, limitatamente al comma 1, che recano disposizioni per agevolare i poteri sostitutivi dei Prefetti nella demolizione di opere;

Bruzzone 127.05, che sopprime la norma che prevede l'istituzione del Parco nazionale di Portofino e la previsione delle risorse stanziate per il suo funzionamento;

Orlando 127.011, che dispone un finanziamento per il recupero dei muri a secco del Parco nazionale delle Cinque Terre;

Cannata 128.2, che reca modifiche alle misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, in particolare relativamente alla possibilità di proroga dell'incarico del Commissario straordinario nominato al tal fine;

Curti 128.01, che riconosce all'associazione "Rete dei Comuni Sostenibili", per l'anno 2023, un contributo di euro 250.000;

Simiani 128.02, che reca norme volte a disciplinare il permesso di ricerca di risorse geotermiche;

Simiani 128.03, che reca norme finalizzate alla trasformazione di alcuni consorzi in enti parco;

Simiani 128.04, che istituisce, disciplina e finanzia la costituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello;

Lampis 128.044, Fenu 146.034, nonché gli identici Lai 128.07 e Sorte 128.043, che autorizzano assunzioni da parte del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

Bonelli 128.033, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 aprile 2023, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo;

Simiani 128.05, che amplia il novero degli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica;

Curti 128.012, che, al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento negli edifici pubblici, prevede criteri premianti nell’ambito dei bandi CONSIP per offerte e tecnologie a emissioni zero;

Rampelli 128.017, che prevede la ricostituzione del Corpo forestale dello Stato;

Ilaria Fontana 128.021, che eleva gli importi delle sanzioni previste dalla legge quadro sulle aree protette;

Ilaria Fontana 128.026, che prevede l’istituzione delle aree marine protette di Isola di Capri e Punta Campanella;

Ilaria Fontana 128.027, che disciplina l'individuazione di siti della rete "Natura 2000" ricadenti nelle acque di giurisdizione nazionale oltre il limite esterno delle acque territoriali;

Zaratti 128.037, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 per il cofinanziamento del progetto di recupero dell'area umida della Doganella, del Comune di Rocca Priora;

Foti 128.035, che reca disposizioni ordinamentali in materia di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato;

Gatta 128.041, che vieta l'installazione di nuove infrastrutture energetiche di produzione, trasporto, deposito e stoccaggio di combustibili fossili, qualora classificate come attività a rischio di incidente rilevante, nei comuni ove insistono siti ad alto rischio ambientale;

gli identici Steger 129.01 e Ascari 129.012, che dispongono l'incremento del contributo statale all'associazione culturale Villa Vigoni;

Billi 130.08, che autorizza un finanziamento in favore dell’Osservatorio euro-mediterraneo-Mar Nero;

Calovini 130.013, Calovini 130.012 e Calovini 130.011, che prevedono l'erogazione di un contributo al centro studi Geopolitica.info;

Scerra 130.018, che reca disposizioni volte a modificare gli articoli 14 e 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che dettano norme sulle procedure informative e di controllo parlamentare su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia;

Ascari 130.019, che modifica il termine per la presentazione delle domande d'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti;

Benvenuti Gostoli 131.5, che esclude l’applicazione di alcune norme del codice civile in materia di scioglimento delle società per la riduzione di capitale nei confronti di imprese situate nelle Marche e nell’Isola di Ischia;

gli identici Torto 133.4 e De Luca 133.7, che prevedono il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario per il sisma di Ischia 2017;

Torto 134.26 e Curti 134.8, che recano disposizioni volte a regolare la registrazione, su apposita piattaforma informatica istituita dal Commissario per la ricostruzione, del flusso dei dati contenuti nei badge di cantiere;

Curti 134.10, che disciplina l'ambito di applicazione delle disposizioni riguardanti i contributi agli edifici collabenti;

Lucaselli 134.15, che modifica le condizioni di applicabilità delle norme di sanatoria edilizia previste nelle zone colpite da sismi;

Dara 135.1, volto a prevedere la nomina del presidente della regione Lombardia a Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi per il completamento del tratto in golena del ponte sul fiume Po, tra i comuni di Bagnolo San Vito e di San Benedetto Po sulla S.P. ex S.S. n° 413 "Romana" danneggiato dal sisma del 2012;

Toni Ricciardi 136.01, volto ad introdurre disposizioni procedurali finalizzate alla conclusione del processo di ricostruzione a seguito del terremoto in Irpinia e in Basilicata del 1980 e 1981;

Gruppioni 136.03, che destina risorse alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, per interventi volti alla difesa delle coste e alla sistemazione del demanio idrico fluviale;

Lupi 136.07, che reca modifiche procedurali alla disciplina riguardante il Piano di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma di Ischia 2017;

Vietri 137.016, che innalza la soglia di abitanti dei comuni che possono avvalersi della facoltà di utilizzare personale dipendente di altre amministrazioni pubbliche e interviene sulla disciplina degli incentivi per funzioni tecniche dettata dal Codice dei contratti pubblici;

Varchi 137.021, che consente ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana in disavanzo di sottoscrivere l'Accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 dicembre 2022;

De Maria 137.028, che reca modifiche di carattere ordinamentale in materia di strade provinciali e relativi canoni;

De Maria 137.042 e De Maria 137.043, che attribuiscono al comune di Carpi un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto;

Caramiello 138.9, che dispone la pubblicazione della documentazione tecnica e progettuale dei progetti ammessi e finanziati dal PNRR a favore delle pubbliche amministrazioni, su un apposito portale web predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

Alfonso Colucci 138.10, che introduce disposizioni riguardanti l'aggiornamento delle modalità tecniche di emissione della Carta d'Identità Elettronica;

Ascani 138.1, volto a stanziare risorse per fronteggiare la grave emergenza idrica del lago Trasimeno;

Varchi 138.08, volto a modificare disposizioni riguardanti gli importi delle garanzie previste per le procedure di gara centralizzate;

Frassini 138.012, volto ad attribuire alla società Arexpo ulteriori interventi in ausilio alla rigenerazione urbana;

Paolo Emilio Russo 138.013, che prevede un finanziamento per la bonifica e la rigenerazione della fascia costiera del comune di Palermo;

Roggiani 140.07 e 140.08, che assegnano per gli anni 2023, 2024 e 2025 un contributo di 5 milioni di euro per ogni annualità a favore del Comune di Milano a sostegno e potenziamento dei servizi educativi e scolastici di competenza del Comune;

Roggiani 140.09, che reca per l'anno 2023 un contributo di 3 milioni di euro a favore del Comune di Milano a sostegno delle spese di accoglienza e inserimento sociale e scolastico/educativo per i cittadini ucraini;

Roggiani 140.010, che reca per gli anni 2023, 2024 e 2025 un contributo di 1 milione di euro per ogni annualità a favore del Comune di Milano per il potenziamento dei centri estivi cittadini durante il mese di luglio;

Roggiani 140.011, che reca per gli anni 2023, 2024 e 2025 un contributo di 4 milioni di euro a favore del Comune di Milano per il rinnovo del contratto di servizio per la refezione scolastica;

Caparvi 140.015, che esclude che rilevino i consumi storici ai fini del calcolo dei prezzi unitari dei vettori energetici relativo agli ordinativi di fornitura delle convenzioni Consip per l'affidamento del servizio integrato energia e multiservizio integrato energia per le pubbliche amministrazioni;

Provenzano 140.022, che differisce i termini per l'adeguamento degli edifici scolastici esistenti alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi;

Sorte 140.023, che consente ai comuni di stabilire, con oneri a proprio carico o mediante tariffe agevolate, la destinazione di spazi per l'affissione di stampati o manifesti da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale;

Lucaselli 142.015, che limita le modalità di calcolo per gli aumenti delle utenze di energia elettrica e gas degli enti locali, facendo riferimento esclusivo al consumo effettivo ed ai relativi prezzi;

Ghirra 144.018, che istituisce un Comitato paritetico per il riconoscimento della condizione di insularità della Sardegna, stanziando 100 mila euro per la copertura dei relativi oneri;

Zingaretti 145.02, che proroga anche per il 2023 la possibilità di non procedere all'alienazione delle partecipazioni delle società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;

gli identici Ferrari 145.06 e Schullian 145.07, che assoggettano allo stesso regime dei beni demaniali i beni della stessa specie appartenenti al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nella regione del Trentino Alto Adige;

Mancini 145.08, che interviene sulla disciplina in materia di permessi per la partecipazione dei dipendenti degli enti locali alle sedute degli organi elettivi di cui siano componenti;

D'Alfonso 145.012, che abbassa per i comuni montani i limiti minimi di altezza dei locali di lavoro previsti in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la distanza per il divieto di costruzione di nuovi edifici intorno ai cimiteri previsto dal testo unico delle leggi sanitarie;

Lupi 145.028, che interviene in materia di individuazione del comune di nascita dei figli di genitori residenti in comuni senza punti nascita;

De Maria 145.016, che eleva l’applicazione della percentuale massima di posti di qualifica dirigenziale attribuibile, mediante contratti a tempo determinato, da parte di enti locali attuatori di interventi PNRR;

De Maria 145.017, che esclude la percentuale massima di posti di qualifica dirigenziale attribuibile, mediante contratti a tempo determinato, da parte di enti locali in dissesto o strutturalmente deficitari;

De Maria 145.020, che estende a tutti gli enti locali la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa dei dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni, attualmente prevista per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni;

De Maria 145.021, che esclude per il 2022 e il 2023 il divieto di elezione a presidente di provincia per i sindaci il cui mandato scada prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni;

Malavasi 145.022, che proroga al 31 dicembre 2023 l'esenzione da autorizzazione per la posa in opera temporanea in spazi pubblici di strutture amovibili, attrezzature, pedane, tavolini per i pubblici esercizi;

Merola 145.024, che reca una modifica di tipo ordinamentale alla regolamentazione da parte dei comuni delle tariffe ZTL;

Gnassi 145.025, che esclude l'applicazione all’esercizio 2022 del divieto di effettuare determinate operazioni societarie o finanziarie in favore delle società partecipate dagli enti locali che abbiano registrato perdite per tre esercizi consecutivi, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali;

D'Alfonso 145.030, che reca disposizioni sulle modalità di assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento ai fini dell'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC;

Lucaselli 145.033, che estende agli enti locali in cui sono presenti dipendenti con qualifica dirigenziale l'attribuzione al segretario rogante di una quota del provento annuale dei diritti di segreteria, prevista per gli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale;

Boschi 146.011, che dispone direttamente la variazione dello stanziamento di un capitolo di bilancio dal Ministero dell’istruzione e del merito in Sezione II;

Sottanelli 146.014, che interviene in materia di adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato, rendendola facoltativa per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane;

La Porta 146.017, che interviene sulla disciplina e sui poteri degli uffici di supporto degli organi politici delle regioni;

De Maria 146.018, che esclude dagli incarichi che possono essere conferiti a titolo gratuito ai soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza quelli connessi agli uffici di supporto agli organi di direzione politica;

De Luca 146.022, che dispone la sospensione della sanzione per mancata compilazione dei questionari Sose e per la mancata comunicazione dei dati contabili;

De Luca 146.024, che interviene sui criteri per la determinazione delle indennità degli amministratori locali;

Merola 146.027, volto a modificare la disciplina dei termini di notifica delle violazioni di cui al Codice della strada;

Gnassi 146.028, che interviene sulla platea delle forze di polizia beneficiarie delle risorse del Fondo contro l'incidentalità notturna includendovi anche la polizia municipale;

Malavasi 146.029, che interviene sui criteri per l'accesso alla banca dati della Direzione generale della motorizzazione civile;

Paolo Emilio Russo 146.040, che prevede modifiche alla disciplina sulla ricostruzione della baraccopoli di Messina;

Calderone 148.2, che prevede interventi sulle strutture degli uffici giudiziari del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;

Scutellà 148.05, che prevede la riattivazione dei tribunali soppressi ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 155 del 2012;

Scutellà 148.06, che prevede la riattivazione dei tribunali soppressi ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 155 del 2012;

Torto 148.09, che reca la proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti;

gli identici II Commissione 149.01 e Enrico Costa 149.04, che aumentano l’importo del risarcimento dovuto per ingiusta detenzione, modificando il codice di procedura penale;

Enrico Costa 149.05, che modifica le pene previste per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale di cui all'art. 684 c.p.;

Ascari 149.06, che prevede l'introduzione di una provvisionale a titolo di ristoro anticipato in favore delle vittime di violenza di genere;

Bisa 150.06 e Gianassi 150.09, che intervengono in materia di temporaneo ripristino di sezioni distaccate di tribunale nelle isole minori, prevedendo la proroga fino al 31 dicembre 2024 del mantenimento delle predette sezioni distaccate;

Cavandoli 150.07, che esenta talune categorie dall'obbligo di formazione continua previsto per i professionisti iscritti agli albi o collegi professionali;

D'Alfonso 150.012, che interviene in materia di trattamento economico dei direttori amministrativi che svolgono funzioni ispettive presso l'Ispettorato generale del Ministero della giustizia;

Malavasi 150.013, che reca norme ordinamentali in materia di notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione;

Ascari 150.017, che istituisce l'Osservatorio sugli esiti giudiziari delle denunce contro i reati legati alla violenza di genere;

Caretta 152.03, che eleva da 180 giorni a 330 giorni i termini per le azioni di accertamento e liquidazione dei danni per accedere al Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra compiuti sul territorio italiano durante la seconda guerra mondiale;

Cortelazzo 153.6, che estende l'ambito di applicazione soggettivo dell'articolo 10, comma 1 del decreto-legge n. 36 del 2022, relativo alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di derogare ai limiti alle facoltà assunzionali di personale in quiescenza, per la copertura di posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche non fungibili connesse alle esigenze di attuazione del PNRR.

Con riferimento alla valutazione di ammissibilità degli emendamenti per i profili di compensazione finanziaria, sono stati adottati, in aggiunta a quelli ordinariamente applicati, i seguenti criteri:

- in alcuni casi, a fronte di oneri di carattere permanente, è stata prevista una riduzione di fondi aventi la medesima proiezione temporale, ma indicando, come esercizi interessati dalla riduzione, esclusivamente quelli del triennio 2023-2025: in questi casi, le proposte emendative sono state considerate ammissibili nel presupposto che la riduzione indicata per il 2025 si intenda come di carattere permanente;

- con riferimento alle proposte emendative volte a facilitare la cedibilità al settore bancario dei crediti d’imposta originati dal bonus del 110%, consentendone la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si osserva che le proposte appaiono in via potenziale suscettibili di produrre effetti di cassa con conseguenti riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica. Tuttavia, in assenza di informazioni puntuali in merito a quanto effettivamente scontato nei tendenziali di finanza pubblica con riferimento ai limiti di capienza degli spazi fiscali delle banche, sono state ritenute ammissibile le proposte che, oltre a prevedere un limite per il predetto utilizzo in compensazione, sono corredate di clausola di invarianza per la finanza pubblica e di rinvio ad un decreto ministeriale che ne assicuri il rispetto.

Sono stati conseguentemente giudicati ammissibili gli identici articoli aggiuntivi Gusmeroli 21.024 e Cattaneo 21.048, mentre sono state dichiarate inammissibili per carenza di compensazione le restanti proposte emendative in materia;

- talune proposte emendative prevedono coperture a valere sull’istituzione di:

a) un ulteriore contributo straordinario di solidarietà per l’anno 2023 applicabile ai soggetti IRES diversi da quelli di cui all’art. 28, comma 1, (si vedano le proposte 13.4, 13.9, 28.14), utilizzato a copertura di oneri dell’ordine di circa 2,6 miliardi di euro nel 2023; b) ovvero di un contributo solidaristico per gli esercizi 2023 e 2024 a carico di soggetti operanti nel settore farmaceutico e assicurativo (si vedano, a titolo esemplificativo, le proposte 28.24, 30.3, 58.5, 57.021, 52.9, 59.41, 69.02, ed altre), utilizzato anche a fini di compensazione di oneri di rilevante entità (di importo fino a diversi miliardi di euro).

Non avendo a disposizione dati sufficienti per operare una puntuale quantificazione del maggior gettito conseguibile, detti emendamenti sono stati considerati in questa fase ammissibili, senza valutare puntualmente l’effettiva conseguibilità del gettito stimato, al fine di consentirne la discussione e la valutazione in sede parlamentare sulla base dei dati più puntuali che potrà fornire il Governo riguardo all’effettivo maggior gettito conseguibile.

Non sono state invece considerate ammissibili le proposte emendative (si veda emendamento 28.33) che, al fine di fornire copertura a oneri certi e di carattere permanente (peraltro non determinati nell’ammontare), rendono permanente il contributo di cui all’articolo 28, comma 1, il cui gettito è soggetto a margini di indeterminatezza riguardo all’effettiva conseguibilità, nei diversi esercizi, e al relativo ammontare annuo.

Alla luce di tali criteri, comunico che devono essere considerate inammissibili per carenza o inidoneità di compensazione le seguenti proposte emendative:

NUMERO PROPOSTA NOMINATIVO 2.1 VACCARI STEFANO 2.3 LAI SILVIO 2.4 PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO 2.6 RUSPANDINI MASSIMO 2.10 LACARRA MARCO 2.12 PAGANO UBALDO 2.16 RICHETTI MATTEO 2.17 MATTIA ALDO 2.22 D'ALFONSO LUCIANO 2.23 D'ALFONSO LUCIANO 2.24 D'ALFONSO LUCIANO 2.28 MESSINA MANLIO 2.30 CAPPELLETTI ENRICO 2.31 CAPPELLETTI ENRICO 2.33 TORTO DANIELA 2.34 TORTO DANIELA 2.39 FENU EMILIANO 2.40 CATTOI VANESSA 2.41 POZZOLO EMANUELE 2.42 TORTO DANIELA 2.43 PAGANO UBALDO 2.0.14 FURFARO MARCO 3.1 VACCARI STEFANO 3.3 PAGANO UBALDO 3.5 CAPPELLETTI ENRICO 5.13 EVI ELEONORA 6.2 DI SANZO CHRISTIAN DIEGO 6.4 EVI ELEONORA 6.0.1 DEL BARBA MAURO 7.0.2 FENU EMILIANO 7.0.3 LOVECCHIO GIORGIO 7.0.4 RAFFA ANGELA 7.0.5 ALIFANO ENRICA 7.0.6 FENU EMILIANO 7.0.7 LOVECCHIO GIORGIO 7.0.8 RAFFA ANGELA 7.0.9 ALIFANO ENRICA 8.4 BONETTI ELENA 8.6 SOTTANELLI GIULIO CESARE 8.7 MEROLA VIRGINIO 8.0.3 FURFARO MARCO 8.0.4 BONAFE' SIMONA 8.0.6 GADDA MARIA CHIARA 8.0.7 RUFFINO DANIELA 8.0.16 STEGER DIETER 8.0.17 GNASSI ANDREA 8.0.20 PASTORINO LUCA 9.2 VACCARI STEFANO 9.3 VACCARI STEFANO 9.4 STEGER DIETER 9.5 BRAGA CHIARA 9.14 STEGER DIETER 9.15 STEGER DIETER 9.20 RICHETTI MATTEO 9.25 CARAMIELLO ALESSANDRO 9.29 FENU EMILIANO 9.33 VACCARI STEFANO 10.0.8 TODDE ALESSANDRA 11.3 VACCARI STEFANO 11.7 SCHULLIAN MANFRED 11.9 FURFARO MARCO 11.11 GADDA MARIA CHIARA 11.0.4 STEGER DIETER 11.0.8 STEGER DIETER 11.0.12 PASTORINO LUCA 11.0.20 PAGANO UBALDO 11.0.23 PAGANO UBALDO 11.0.24 PAGANO UBALDO 11.0.31 CAPPELLETTI ENRICO 11.0.35 FENU EMILIANO 11.0.36 FENU EMILIANO 11.0.39 TASSINARI ROSARIA 11.0.45 VACCARI STEFANO 12.11 FURFARO MARCO 12.12 SCHULLIAN MANFRED 12.18 MEROLA VIRGINIO 12.23 SERRACCHIANI DEBORA 12.33 LAI SILVIO 12.34 MANZI IRENE 13.2 PASTORINO LUCA 13.3 LAI SILVIO 13.6 RICHETTI MATTEO 13.10 GRIMALDI MARCO 13.0.3 FURFARO MARCO 13.0.7 MALAGUTI MAURO 15.5 LAUS MAURO ANTONIO DONATO 15.6 GRUPPIONI NAIKE 15.8 MAGI RICCARDO 15.0.8 STEGER DIETER 15.0.17 GRUPPIONI NAIKE 15.0.18 RICHETTI MATTEO 15.0.26 TREMAGLIA ANDREA 15.0.28 RIZZETTO WALTER 15.0.29 LAUS MAURO ANTONIO DONATO 16.1 COSTA SERGIO 16.2 COSTA SERGIO 16.3 COSTA SERGIO 16.4 SPORTIELLO GILDA 16.5 EVI ELEONORA 16.6 EVI ELEONORA 16.7 BONELLI ANGELO 17.2 BOSCHI MARIA ELENA 17.9 MAGI RICCARDO 17.0.7 SIMIANI MARCO 17.0.12 LACARRA MARCO 17.0.13 LACARRA MARCO 17.0.14 ZIELLO EDOARDO 17.0.15 LUCASELLI YLENJA 17.0.17 TREMAGLIA ANDREA 17.0.18 PAGANO UBALDO 17.0.23 FENU EMILIANO 17.0.26 BERGAMINI DEBORAH 18.11 D'ALFONSO LUCIANO 18.0.1 BRAGA CHIARA 18.0.12 D'ORSO VALENTINA 18.0.13 D'ORSO VALENTINA 18.0.14 D'ORSO VALENTINA 20.0.1 ORFINI MATTEO 21.1 SIMIANI MARCO 21.3 ALIFANO ENRICA 21.4 CARAMIELLO ALESSANDRO 21.0.1 MANES FRANCO 21.0.3 PASTORINO LUCA 21.0.11 GRIBAUDO CHIARA 21.0.13 MANES FRANCO 21.0.14 SCHULLIAN MANFRED 21.0.17 SIMIANI MARCO 21.0.18 SIMIANI MARCO 21.0.19 FERRARI SARA 21.0.25 DEL BARBA MAURO 21.0.27 DEL BARBA MAURO 21.0.32 PAGANO UBALDO 21.0.33 MALAVASI ILENIA 21.0.43 FENU EMILIANO 25.1 STEGER DIETER 25.2 MILANI MASSIMO 25.0.1 MILANI MASSIMO 26.0.3 CIABURRO MONICA 26.0.4 GUSMEROLI ALBERTO LUIGI 26.0.6 STEGER DIETER 26.0.9 LUPI MAURIZIO 27.0.1 PAGANO UBALDO 27.0.2 FENU EMILIANO 28.1 MANES FRANCO 28.2 PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO 28.3 BRAGA CHIARA 28.4 CATTOI VANESSA 28.5 LAI SILVIO 28.6 LAI SILVIO 28.7 LAI SILVIO 28.8 BRAGA CHIARA 28.9 BRAGA CHIARA 28.10 BRAGA CHIARA 28.13 BRAGA CHIARA 28.15 STEGER DIETER 28.16 DE MONTE ISABELLA 28.18 DEL BARBA MAURO 28.21 DEL BARBA MAURO 28.28 DELL'OLIO GIANMAURO 28.29 DELL'OLIO GIANMAURO 28.30 DELL'OLIO GIANMAURO 28.31 CAPPELLETTI ENRICO 28.32 CAPPELLETTI ENRICO 28.33 AIELLO DAVIDE 28.34 GRIMALDI MARCO 28.35 D'ATTIS MAURO 28.36 SQUERI LUCA 28.0.1 FERRARI SARA 29.2 GRAZIANO STEFANO 36.0.1 PAGANO UBALDO 36.0.2 FENU EMILIANO 37.0.1 MAGI RICCARDO 37.0.8 CATTANEO ALESSANDRO 37.0.9 BORRELLI FRANCESCO EMILIO 38.1 PASTORINO LUCA 38.2 LAI SILVIO 38.6 DE PALMA VITO 38.7 MARI FRANCESCO 40.2 GIOVINE SILVIO 40.0.1 RIZZETTO WALTER 41.1 ROSATO ETTORE 46.1 VACCARI STEFANO 46.2 RUSPANDINI MASSIMO 46.5 RUFFINO DANIELA 46.6 LACARRA MARCO 46.7 MATTIA ALDO 47.1 STEGER DIETER 47.5 TESTA GUERINO 48.0.5 PITTALIS PIETRO 50.1 PROVENZANO GIUSEPPE 50.0.2 SOTTANELLI GIULIO CESARE 51.3 PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO 51.7 PAGANO UBALDO 51.15 CARAMIELLO ALESSANDRO 51.20 TREMAGLIA ANDREA 51.0.1 STEGER DIETER 51.0.3 STEGER DIETER 51.0.10 FURFARO MARCO 51.0.11 FURFARO MARCO 51.0.12 DE BERTOLDI ANDREA 51.0.13 STEGER DIETER 51.0.14 STEGER DIETER 51.0.15 STEGER DIETER 51.0.17 GADDA MARIA CHIARA 51.0.18 GADDA MARIA CHIARA 51.0.23 PAGANO UBALDO 51.0.28 SCERRA FILIPPO 51.0.31 FONTANA ILARIA 51.0.33 EVI ELEONORA 51.0.36 CANNIZZARO FRANCESCO 51.0.39 GADDA MARIA CHIARA 51.0.46 DE BERTOLDI ANDREA 52.1 PASTORINO LUCA 52.2 PASTORINO LUCA 52.3 LAI SILVIO 52.6 SCERRA FILIPPO 52.7 CARAMIELLO ALESSANDRO 52.0.1 GRIBAUDO CHIARA 52.0.4 LAI SILVIO 52.0.5 LAI SILVIO 52.0.6 LAUS MAURO ANTONIO DONATO 53.2 LAI SILVIO 53.3 LAI SILVIO 53.11 RICHETTI MATTEO 53.14 SCERRA FILIPPO 53.15 AIELLO DAVIDE 53.0.1 GRUPPIONI NAIKE 54.0.2 LAUS MAURO ANTONIO DONATO 54.0.3 LAUS MAURO ANTONIO DONATO 56.8 D'ALFONSO LUCIANO 56.11 AIELLO DAVIDE 56.0.3 SARRACINO MARCO 56.0.4 SERRACCHIANI DEBORA 56.0.6 SERRACCHIANI DEBORA 56.0.7 SERRACCHIANI DEBORA 56.0.10 AMICH ENZO 56.0.16 MARI FRANCESCO 57.13 BARZOTTI VALENTINA 57.0.5 MATERA MARIANGELA 57.0.16 BARZOTTI VALENTINA 58.1 LAI SILVIO 58.2 LAI SILVIO 58.3 LAI SILVIO 58.6 ROSSELLO CRISTINA 58.8 MARI FRANCESCO 58.0.1 LAI SILVIO 58.0.2 LAI SILVIO 58.0.6 RIZZETTO WALTER 58.0.7 SCHIFONE MARTA 58.0.9 ORLANDO ANDREA 58.0.11 MARI FRANCESCO 59.1 PASTORINO LUCA 59.2 PASTORINO LUCA 59.3 PASTORINO LUCA 59.4 PASTORINO LUCA 59.5 PASTORINO LUCA 59.6 PASTORINO LUCA 59.7 PASTORINO LUCA 59.8 PASTORINO LUCA 59.9 PASTORINO LUCA 59.10 PASTORINO LUCA 59.11 PASTORINO LUCA 59.12 PASTORINO LUCA 59.14 LAI SILVIO 59.15 LAI SILVIO 59.24 SCOTTO ARTURO 59.25 SCOTTO ARTURO 59.26 SCOTTO ARTURO 59.40 SPORTIELLO GILDA 59.45 AIELLO DAVIDE 59.48 GRIMALDI MARCO 59.49 ZANELLA LUANA 59.50 LUPI MAURIZIO 59.51 GRIMALDI MARCO 59.52 GRIMALDI MARCO 59.53 GRIMALDI MARCO 59.54 GRIMALDI MARCO 59.55 GRIMALDI MARCO 59.56 GRIMALDI MARCO 59.57 GRIMALDI MARCO 59.58 GRIMALDI MARCO 59.59 GRIMALDI MARCO 59.0.3 MARATTIN LUIGI 59.0.5 RICHETTI MATTEO 59.0.10 STEGER DIETER 61.4 LAUS MAURO ANTONIO DONATO 61.5 CARFAGNA MARIA ROSARIA 61.7 PAGANO UBALDO 61.9 FENU EMILIANO 61.0.1 DEL BARBA MAURO 62.1 PASTORINO LUCA 62.0.2 PASTORINO LUCA 62.0.3 LAI SILVIO 62.0.4 LAI SILVIO 62.0.8 RAMPELLI FABIO 64.0.6 STEGER DIETER 64.0.13 GRIBAUDO CHIARA 64.0.14 FURFARO MARCO 64.0.27 FURFARO MARCO 64.0.30 FRIJIA MARIA GRAZIA 64.0.32 GADDA MARIA CHIARA 64.0.41 SCHIFONE MARTA 64.0.43 MILANI MASSIMO 64.0.66 AIELLO DAVIDE 64.0.67 AIELLO DAVIDE 64.0.117 GADDA MARIA CHIARA 65.2 LAI SILVIO 65.3 FURFARO MARCO 65.5 RICHETTI MATTEO 65.15 LUPI MAURIZIO 65.0.1 PASTORINO LUCA 65.0.2 PASTORINO LUCA 65.0.3 PASTORINO LUCA 65.0.4 PASTORINO LUCA 65.0.9 CONGEDO SAVERIO 65.0.16 LUPI MAURIZIO 65.0.17 GUSMEROLI ALBERTO LUIGI 66.1 PASTORINO LUCA 66.2 PASTORINO LUCA 66.4 BRAMBILLA MICHELA VITTORIA 66.7 FURFARO MARCO 66.9 BOSCHI MARIA ELENA 66.12 SPORTIELLO GILDA 66.14 SPORTIELLO GILDA 66.18 AIELLO DAVIDE 66.19 AIELLO DAVIDE 66.21 GRIMALDI MARCO 66.23 LUPI MAURIZIO 66.25 GRIMALDI MARCO 66.0.1 PASTORINO LUCA 66.0.13 BARZOTTI VALENTINA 67.0.21 FARAONE DAVIDE 67.0.53 GADDA MARIA CHIARA 67.0.58 LUPI MAURIZIO 67.0.59 BONELLI ANGELO 68.0.4 GRUPPIONI NAIKE 70.0.7 VARCHI MARIA CAROLINA 72.4 GADDA MARIA CHIARA 72.5 BONETTI ELENA 72.0.4 CENTEMERO GIULIO 73.0.9 FENU EMILIANO 73.0.10 TODDE ALESSANDRA 73.0.12 TORTO DANIELA 73.0.14 TORTO DANIELA 73.0.15 TODDE ALESSANDRA 74.1 GADDA MARIA CHIARA 74.5 CIABURRO MONICA 74.0.8 LUCASELLI YLENJA 74.0.10 RAIMONDO CARMINE FABIO 74.0.19 PAVANELLI EMMA 75.0.1 GRIBAUDO CHIARA 75.0.3 PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO 75.0.7 PAGANO UBALDO 75.0.8 FARAONE DAVIDE 75.0.9 PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO 75.0.11 ANDREUZZA GIORGIA 75.0.21 FENU EMILIANO 75.0.22 SANTILLO AGOSTINO 75.0.23 IARIA ANTONINO 75.0.24 DELL'OLIO GIANMAURO 75.0.25 FENU EMILIANO 75.0.27 BALDINO VITTORIA 75.0.28 DONNO LEONARDO 75.0.31 SANTILLO AGOSTINO 75.0.33 GRIMALDI MARCO 75.0.34 LUPI MAURIZIO 75.0.36 LUCASELLI YLENJA 75.0.37 MARI FRANCESCO 75.0.39 COPPO MARCELLO 76.3 GADDA MARIA CHIARA 76.0.4 BOSCHI MARIA ELENA 76.0.9 COSTA SERGIO 77.1 VACCARI STEFANO 77.2 VACCARI STEFANO 77.4 SCHULLIAN MANFRED 77.11 CARAMIELLO ALESSANDRO 77.0.1 VACCARI STEFANO 77.0.7 SCHULLIAN MANFRED 77.0.8 RUSPANDINI MASSIMO 77.0.9 GADDA MARIA CHIARA 77.0.10 GADDA MARIA CHIARA 77.0.13 CERRETO MARCO 77.0.14 CARAMIELLO ALESSANDRO 77.0.18 CARAMIELLO ALESSANDRO 78.2 VACCARI STEFANO 78.10 SCHULLIAN MANFRED 78.12 GADDA MARIA CHIARA 78.18 CARAMIELLO ALESSANDRO 78.19 CARAMIELLO ALESSANDRO 78.23 CARETTA MARIA CRISTINA 78.0.8 RUSPANDINI MASSIMO 78.0.17 FOTI TOMMASO 78.0.23 FOTI TOMMASO 78.0.26 FOTI TOMMASO 78.0.33 LUPI MAURIZIO 78.0.36 ZANELLA LUANA 78.0.42 MATTIA ALDO 78.0.43 VACCARI STEFANO 79.2 STEGER DIETER 79.0.3 GRIBAUDO CHIARA 81.1 VACCARI STEFANO 81.4 LAUS MAURO ANTONIO DONATO 81.9 ROGGIANI SILVIA 81.33 APPENDINO CHIARA 81.37 BONELLI ANGELO 81.38 GHIRRA FRANCESCA 82.0.7 PITTALIS PIETRO 85.0.6 RAIMONDO CARMINE FABIO 85.0.7 DEIDDA SALVATORE 85.0.19 CANTONE LUCIANO 85.0.25 GHIRRA FRANCESCA 88.5 SCUTELLA' ELISA 92.0.9 CATTOI VANESSA 92.0.11 PAGANO UBALDO 93.4 PASTORINO LUCA 93.14 SPORTIELLO GILDA 93.0.30 LAI SILVIO 93.0.31 LAI SILVIO 93.0.35 LAI SILVIO 93.0.36 LAI SILVIO 93.0.37 LAI SILVIO 95.6 QUARTINI ANDREA 96.1 LAI SILVIO 96.5 FURFARO MARCO 96.39 MARI FRANCESCO 96.0.15 FURFARO MARCO 96.0.23 BONETTI ELENA 97.5 RAMPELLI FABIO 97.9 ZANELLA LUANA 97.0.3 PANIZZUT MASSIMILIANO 97.0.5 FURFARO MARCO 97.0.8 FRASSINI REBECCA 97.0.11 CAIATA SALVATORE 97.0.29 FENU EMILIANO 97.0.31 SPORTIELLO GILDA 97.0.32 SPORTIELLO GILDA 97.0.41 SPORTIELLO GILDA 97.0.43 SPORTIELLO GILDA 99.3 ROGGIANI SILVIA 99.7 MANZI IRENE 99.8 SOTTANELLI GIULIO CESARE 100.10 ORFINI MATTEO 100.19 BOSCHI MARIA ELENA 100.30 ORRICO ANNA LAURA 100.36 PICCOLOTTI ELISABETTA 100.0.12 MANZI IRENE 100.0.20 CASO ANTONIO 100.0.23 PICCOLOTTI ELISABETTA 101.0.10 CONGEDO SAVERIO 101.0.26 ORRICO ANNA LAURA 106.0.1 STEGER DIETER 106.0.12 LUPI MAURIZIO 107.22 LUCASELLI YLENJA 108.7, limitatamente al comma 27 MOLLICONE FEDERICO 108.0.49 AMORESE ALESSANDRO 110.0.35 D'ATTIS MAURO 112.0.3 GRAZIANO STEFANO 112.0.7 CATTANEO ALESSANDRO 112.0.8 MOLINARI RICCARDO 112.0.9 FOTI TOMMASO 112.0.10 ZOFFILI EUGENIO 113.0.5 MOLINARI RICCARDO 114.0.7 MINARDO ANTONINO 114.0.8 FOTI TOMMASO 114.0.13 BAGNASCO ROBERTO 116.0.1 CATTANEO ALESSANDRO 116.0.2 LUCASELLI YLENJA 118.0.4 MOLINARI RICCARDO 118.0.6 CATTANEO ALESSANDRO 118.0.9 LUCASELLI YLENJA 119.0.3 COLUCCI ALFONSO 123.1 LAI SILVIO 123.2 BONAFE' SIMONA 123.0.7 PASTORINO LUCA 123.0.8 LUPI MAURIZIO 127.10 COSTA SERGIO 127.12 BONELLI ANGELO 127.0.9 BRAGA CHIARA 128.3 FONTANA ILARIA 128.0.11 SIMIANI MARCO 128.0.13 FERRARI SARA 128.0.17 RAMPELLI FABIO 128.0.29 FONTANA ILARIA 130.0.6 FURFARO MARCO 130.0.7 GADDA MARIA CHIARA 130.0.22 FRATOIANNI NICOLA 131.2 CURTI AUGUSTO 131.10 FEDE GIORGIO 131.11 LUPI MAURIZIO 131.0.2 SCERRA FILIPPO 132.1 CANTONE LUCIANO 132.2 CANTONE LUCIANO 134.6 CURTI AUGUSTO 134.11 CURTI AUGUSTO 134.24 TORTO DANIELA 137.6 GUSMEROLI ALBERTO LUIGI 137.8 LUCASELLI YLENJA 137.0.7 ROGGIANI SILVIA 137.0.9 ROGGIANI SILVIA 137.0.26 DE MARIA ANDREA 137.0.38 CATTOI VANESSA 137.0.41 D'ATTIS MAURO 139.0.2 PAGANO UBALDO 140.0.5 ROGGIANI SILVIA 140.0.21 PROVENZANO GIUSEPPE 141.0.1 MANCINI CLAUDIO 142.0.1 CIABURRO MONICA 142.0.3 MANCINI CLAUDIO 142.0.7 VARCHI MARIA CAROLINA 142.0.12 LUCASELLI YLENJA 142.0.13 LUCASELLI YLENJA 143.0.4 RUFFINO DANIELA 143.0.6 DE LUCA PIERO 143.0.8 PASTORINO LUCA 144.0.6 D'ALFONSO LUCIANO 144.0.8 MEROLA VIRGINIO 144.0.9 DE LUCA PIERO 144.0.14 PANIZZUT MASSIMILIANO 144.0.15 PASTORINO LUCA 145.0.9 MANCINI CLAUDIO 146.2 SILVESTRI RACHELE 146.0.7 MANCINI CLAUDIO 146.0.21 MALAVASI ILENIA 146.0.26 GNASSI ANDREA 146.0.36 PASTORINO LUCA 148.0.6 SCUTELLA' ELISA 149.0.7 ASCARI STEFANIA 149.0.8 ASCARI STEFANIA 150.0.4 MANCINI CLAUDIO 150.0.5 MATONE SIMONETTA 150.0.12 D'ALFONSO LUCIANO 150.0.17 ASCARI STEFANIA 152.0.1 PASTORINO LUCA 153.5 D'ATTIS MAURO 156.1 BRAGA CHIARA 168.1 MANZI IRENE

La Presidenza si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sull’ammissibilità anche a seguito di successivi approfondimenti. Ricordo, infine, che il termine per la presentazione, in formato digitale, dei ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità è fissato alle ore 14 della giornata odierna.

Era già stato scritto: