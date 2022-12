Manovra, ecco tutti gli emendamenti segnalati. Tra gli ‘agricoli’ il tabacco e il potenziamento del Masaf

Commissione Bilancio della Camera al lavoro sugli emendamenti. Pronto il fascicolo dei segnalati tra cui figurano il tabacco, 29.4 Rosato, Gadda, 29.9 Sorte, D'Attis e Vaccari e il potenziamento del Masaf.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il dossier integrale degli emendamenti segnalati e a seguire alcuni degli emendamenti afferenti al settore agricolo in forma testuale:

Art. 29.

(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-octies:

1) al comma 5, lettera c), le parole: «euro 130» sono sostituite dalle seguenti: «euro 135»;

2) al comma 6, le parole: «96,22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «96,92 per cento»;

b) all'articolo 39-terdecies, al comma 3, le parole: «e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023», sono sostituite dalle seguenti: «, al 38 per cento dal 1° gennaio 2023»;

c) all'articolo 62-quater, al comma 1-bis, le parole: «al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023», sono sostituite dalle seguenti: «al 15 per cento e al 10 per cento dal 1° gennaio 2023»;

d) all'Allegato I, alla voce: «Tabacchi lavorati»:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) sigarette 60,50 per cento;»;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 59,50 per cento;».

*29.9. Sorte, D'Attis, Cannizzaro.

*29.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), al numero 1), capoverso comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: a) un importo specifico fisso per unità di prodotto determinato per l'anno 2023 in 27,17 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024 in 32,09 euro per 1.000 sigarette e a partire dall'anno 2025 in 37,00 euro per 1.000 sigarette;

b) alla lettera d), capoverso lettera c), sostituire le parole: 47,50 per cento con: 49,99 per cento dal 1° gennaio 2023, 48,75 per cento dal 1° gennaio 2024 e 47,5 per cento dal 1° gennaio 2025;

c) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 39-octies, comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) euro 160 il chilogrammo dal 1° gennaio 2023, euro 165 il chilogrammo dal 1° gennaio 2024 ed euro 170 il chilogrammo a partire dal 1° gennaio 2025 per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1) (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette)».

29.4. Rosato, Gadda, De Monte.

