MANOVRA, GADDA, IV: NON ACCETTIAMO LEZIONI DALLA LEGA

Con il nuovo anno è necessario un tagliando per queste due misure, e allo stesso tempo avviare il piano shock che propone Italia Viva da 120 miliardi su infrastrutture e crescita. Bisogna lasciarsi alle spalle l'ambientalismo di bandiera, e mettere invece in atto un fisco che premi gli investimenti strutturali in economia circolare, sostenibilità e piano di adattamento ai cambiamenti climatici. La scelta ambientale non può essere vissuta come un costo da imprese e cittadini, la micro tassa su plastica e zucchero va cancellata: non bastano la riduzione e il rinvio presenti in legge di bilancio. A condizioni date, con un Paese in stagnazione ereditato dalla Lega, questa legge di Bilancio raggiunge un risultato non scontato: evitare l’aumento dell’Iva, che avrebbe penalizzato i consumi. E contiene molte misure di cui essere soddisfatti, come la riconferma di misure innovative introdotte all’epoca del governo Renzi: ecobonus, bonus verde, riqualificazione energetica e antisismica degli edifici, estesa oggi anche al rifacimento delle facciate, impresa 4.0 che finalmente viene estesa al mondo agricolo; l’aumento dei fondi a disposizione dei Comuni per la mobilità sostenibile e per la riqualificazione degli edifici pubblici, a partire dalle scuole; i fondi per i vigili del fuoco; la grande attenzione assegnata alle politiche per la famiglia, con l’assegno per i nuovi nati e il sostegno per pagare la retta dell’asilo nido, e la costruzione di nuovi asili laddove non ci sono; l’abolizione del superticket e le assunzioni in sanità. Il nostro Paese ha bisogno - conclude - oggi più che mai, di innovazione e crescita, dando fiducia alle imprese che creano occupazione, e dando risposte concrete ai cittadini."

