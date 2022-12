Manovra, La Pietra: per rilanciare settore ippica spendere bene risorse

“La preoccupazione delle società ippiche non resterà inascoltata e sarà oggetto di attenzione dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Assicuro che il Masaf, insieme al Governo Meloni, lavorerà per cercare di risolvere le criticità rappresentate dagli operatori del settore. Per rilanciare il comparto, però, è indispensabile che le risorse disponibili vengano spese nel miglior modo possibile. Allo stesso tempo, sarà necessario capire se i finanziamenti statali, fino ad oggi, siano stati utilizzati in maniera efficace ed efficiente. Esistono, infatti, delle eccellenze che meritano ulteriori investimenti e sprechi che, come in ogni altro settore, vanno combattuti. Siamo disponibili ad aprire un confronto con le rappresentanze delle società, per verificare come vengono investiti i soldi degli italiani e con quali ritorni per il comparto. È necessario anche definire le priorità strategiche per far ripartire un mondo che riteniamo importante per il nostro tessuto produttivo e per l'eccellenza rappresentata dal settore, per troppi anni dimenticata”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato all’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con delega all’Ippica, Patrizio La Pietra