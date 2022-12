Manovra, Lollobrigida: risultato positivo, agricoltura asset primario da difendere e valorizzare. Da agricoltura a pesca fino alla ricerca, ecco tutte le misure

“Ringrazio il parlamento che ha lavorato col governo per l’approvazione di una legge di stabilità che permettesse agli italiani di sperare nel futuro.

Abbiamo dato segnale di cambiamento per impostare una nuova visione della nazione.

L’agricoltura è uno degli asset primari dell’economia nazionale e dobbiamo difendere i nostri prodotti di alta qualità. Dobbiamo esportare sempre di più nostri prodotti per valorizzare la nostra economia e farla crescere.”

Così Francesco Lollobrigida in diretta su Facebook in merito agli interventi per il mondo agricolo previsti nella legge di stabilità.

“Abbiamo inserito un importante stanziamento di 100 mln per la tutela e il sostegno alle filiere produttive nazionali, dunque più sovranità alimentare. Così da valorizzare prodotti del nostro Made in Italy.

Poi ci sono 225 mln per l’innovazione, così da incrementare la produttività in agricoltura con le migliori tecnologie e la ricerca. Il progresso è fondamentale preservando però la qualità e il modello di produzione.

Vogliamo più efficienza e per questo ci sono poi 30 mln per le attività di competenza Masaf, in particolare su ricerca e sperimentazione in campo agricolo.

Vogliamo più difesa dei prodotti italiani. Andremo ad assumere più di 300 ispettori del controllo della qualità e repressione frodi ed oltre 120 carabinieri per la tutela agroalimentare.

Abbiamo stanziato importanti risorse per la crescita delle imprese del settore agricolo, agroalimentare e ittico perché vogliamo rendere l’agricoltura la risorsa principale per la nostra nazione. Abbiamo svenduto molte delle grandi aziende nazionali ma sull’agricoltura vogliamo difendere le produzioni così da destre una super potenza della qualità. Questo è un elemento distintivo, perciò abbiamo investito 80 mln euro.

Poi ci sono 9 mln euro per contrastare le patologie che colpiscono le arance e gli agrumi, un prodotto importante e di alta qualità italiano.

Abbiamo poi voluto sostenere l’imprenditoria giovanile e femminile con 20 mln euro, che potranno incentivare lo sviluppo del lavoro in fasce che hanno grandi capacità. Le donne sono spesso migliori di noi donne e gestiscono in maniera migliore le aziende, allora bisogna metterle in condizione di lanciare le aziende. Così come bisogna aiutare i giovani che sono molto vicini alle nuove tecnologie, infatti le imprese gestite da giovani hanno un valore aggiunto.

Siamo intervenuti nel settore della pesca con una parte di contribuzione che serve a sviluppare le risorse messe a disposizione dall’Ue. Questo è un settore da incentivare, per troppo tempo si è pagato per non far pescare in Italia. Dobbiamo invertire questa tendenza e aiutare a mantenere inalterato l’ecosistema, garantendo però ai nostri pescatori un sostegno. Dobbiamo equilibrare la sostenibilità con la necessità di mantenere inalterata una filiera strategica e che garantisce prodotti di qualità.

Occorre poi difendere il settore dell’ippica che garantisce la filiera dell’allevamento delle razze equine e che permette di preservare attività che hanno nobilitato questo settore nel tempo. Da qui 9,4 mln in più al fondo per il funzionamento degli impianti ippici.

Occorrono inoltre maggiori garanzie agli imprenditori che spesso rischiano e si trovano davanti ad eventi calamitosi con la conseguenza di non poter raccogliere nulla. Per questo abbiamo stanziato 9,5 mln per garantire il sistema assicurativo in caso di alluvioni, gelo, bruna e siccità.

Sul tema lavoro, mi rende orgoglioso il decreto sulla condizionalità che garantisce ulteriori sanzioni a chi utilizza lavoro nero e irregolare. Basta caporalato in Italia che significa anche concorrenza sleale. Abbiamo poi voluto semplificare col contratto 45 giorni annui che in agricoltura permetterà di avere maggiori flessibilità nell’assunzione di forza lavoro in agricoltura. Garantiamo così anche l’emersione del lavoro in nero e maggiore tutela ai lavoratori.

Ci sono poi interventi volti alla diminuzione delle tasse. Interventi che vengono riconfermati come la decontribuzione per i giovani imprenditori agricoli, l’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36, per le donne e per i beneficiari del reddito di cittadinanza.

C’è poi l’esenzione irpef su redditi dominicali e agrari per coltivatori diretti e imprenditori agricoli e il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per imprese agricole, della pesca e dell’agromeccanica.

Non abbiamo dimenticato le famiglie più deboli, saranno messi a disposizione 500 mln per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità per chi è in difficoltà.

C’è poi la sostenibilità ambientale con un provvedimento parlamentare che permette di pulire i fiumi dalla legna evitando accumulo di detriti e rischi di catastrofi ambientali.

Sulla fauna selvatica, questa distrugge e fa anni ai raccolti. Per questo si lavorerà con le regioni, il ministero dell’ambiente e all’Ispra per cercare di arginare questi fenomeno che ha messo in ginocchio gli agricoltori e creato problemi sanitari. L’abbattimento è l’ultima possibilità.

Il risultato ottenuto in questa legge di stabilità è un risultato molto positivo per tutto il governo e per il Masaf. Un ministero fatto di tante persone che si impegnano e lavorano.

Sull’Agea, deve essere efficentata, abbiamo nominato il nuovo direttore e i pagamenti dovranno essere più rapidi per permettere gli imprenditori di avere quanto dovuto in tempi certi.

L’Ismea può sviluppare investimenti economici e utilizzare al meglio la terra che sotto il suo controllo mettendola a disposizione di nuovi agricoltori e stiamo lavorando a progetti in tal senso.

Sul Crea, dobbiamo innovare e fare ricerca per mettere in condizione i nostri imprenditori di avere risposte. Il Crea si sta poi occupando di verificare gli effetti dei prodotti sintetici sull’alimentazione e l’organismo.

Ringrazio gli istituti agrari e alberghieri, hanno grandi capacità e potenzialità e rappresenteranno l’Italia del futuro. Il nostro è il settore primario e garantisce tutela dei nostri consumi e la protezione di un elemento culturale di grandissimo profilo, riconosciuto anche dall’Unesco, ovvero la dieta mediterranea.”