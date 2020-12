Manovra, M5s: 400 milioni per settore agricolo e della pesca. Sosteniamo imprese e investiamo su futuro

“Una Manovra da 400 milioni di euro per le imprese agricole e della pesca del nostro Paese. Si tratta di veri e propri investimenti per il futuro, a beneficio delle nostre aziende. In particolare, tra le tante misure approvate oltre 70 milioni di euro ai ristori per le aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie, a valere sul fondo di solidarietà nazionale. Destiniamo 1 milione di euro per “Granaio Italia” con lo scopo di monitorare le produzioni cerealicole sul territorio nazionale come avviene per olio e vino”. Lo dichiarano i deputati e le deputate del Movimento 5 stelle della commissione Agricoltura della Camera.

“Per il settore della pesca vengono messi a disposizione 31,1 milioni per il sostegno al reddito dei lavoratori della pesca marittima, delle acque interne e lagunari e 10 milioni di euro per lo stoccaggio privato di vini 1 DOC, DOCG e IGT. E poi altri 10 milioni di euro per il fondo per la tutela e il rilancio della filiera apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio. Misure importantissime che completano quelle già previste nella Manovra, come l’esonero contributivo biennale per le nuove imprese agricole degli under 40 (8,3 milioni di euro), l’esenzione Irpef per redditi dominicali e agrari, i 150 milioni di euro per il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e i 40 milioni per il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.