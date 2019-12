MANOVRA, M5S: SOSTEGNO CONCRETO PER INCENTIVARE E SOSTENERE MONDO AGRICOLO

Ma anche l’istituzione di un Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2020. Per sostenere gli imprenditori agricoli danneggiati dalla cimice asiatica questa manovra prevede l'incremento di 40 milioni di euro per il 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi indennizzatori. Infine tra le misure più importanti c’è l’esonero dell’accredito contributivo per 2 anni, rivolta ai giovani agricoltori con età inferiore ai 40 anni e l’esenzione Irpef per il 2020 per i terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola. Misure concrete che dimostrano la volontà di incentivare e sostenere il mondo agricolo del Paese”, concludono.

