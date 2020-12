Manovra, Naturale (m5s): fatto altro importante passo per tracciabilità materie prime

“Esonero contributivo in favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli, esenzione Irpef per i redditi agrari per l'anno 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, istituzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, sostenuto con 150 milioni di euro per l'anno 2021, credito di imposta del 40% in materia di sostegno al made in Italy. Sono solo alcune delle misure stanziate dalla legge di Bilancio per l’agricoltura”. A dichiararlo è la senatrice e capogruppo M5S in commissione agricoltura al Senato, Gisella Naturale. “Un settore- ricorda la senatrice pugliese - ,che è stato messo a dura prova quest’anno dalla crisi pandemica ma che ha saputo, nonostante tutto, dare importanti risposte alla costante domanda di questi mesi. Questo grazie soprattutto al lavoro dei tantissimi addetti ai lavori, a tutti i livelli, al quale va il mio ringraziamento”. “Inoltre - continua Naturale - in Manovra è stato incrementato di 40 milioni sempre per il 2021 il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari, una misura importante a supporto dei nostri cittadini più bisognosi e che mira a contrastare gli sprechi alimentari”.

“Importante quanto contenuto ai commi 139-143 che prevedono, per chiunque detenga a qualsiasi titolo cereali e farine di cereali italiane, unionali, nonché estere, l’obbligo di registrare sul registro elettronico Sian tutte le operazioni di carico e scarico, nel caso in cui la quantità del singolo prodotto superi le 5 tonnellate annue. Un altro importante passo per la tracciabilità che andrà ad influire inevitabilmente - conclude Naturale - sulla qualità e la trasparenza dei nostri prodotti e delle materie prime”.