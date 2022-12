Manovra, Nevi (FI), riconoscere crediti carbonio ad agricoltori

"Crediti di carbonio anche a favore degli agricoltori, oltre che degli imprenditori forestali, come

proposto dai colleghi di FDI. È la richiesta inserita

nell'emendamento alla manovra finanziaria, in discussione nei

prossimi giorni, che ho presentato e che il gruppo di FI ha

segnalato all'attenzione del Governo tra quelli prioritari. Il

tutto avviene mentre il ministro dell'Agricoltura e della

sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, ha annunciato che

avrebbe dato il suo parere favorevole agli emendamenti che vanno

in questa direzione". Lo scrive in una nota Raffaele NEVI,

deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento

agricoltura del partito azzurro. In sintesi, si ricorda che i

cosiddetti "crediti di carbonio" sono certificati negoziabili

istituti allo scopo di compensare le emissioni globali di CO2.

"Per il settore agricolo e forestale si aprono preziose

opportunità, considerato che l'adozione di particolari tecniche

agronomiche e selvicolturali contribuisce in maniera

determinante alla riduzione di gas a effetto serra", prosegue.

"Giova ricordare che il sistema europeo ETS ci vincola a ridurre

le emissioni del 40% entro il 2030. Con l'emendamento, che ci

auguriamo possa essere accolto dal governo, chiediamo che i

crediti di carbonio possano essere certificati e quindi ceduti

anche dagli agricoltori e questo permetterebbe loro di poter

beneficiare di una nuova entrata economica, per molti

fondamentale in questo tempo così complesso. Inserire nel

Registro sia i forestali che gli agricoltori, siamo certi che

per molte aziende "inquinanti" sarebbe un incentivo ulteriore a

impegnarsi per la difesa del pianeta, sostenendo, magari,

proprio l'agricoltura che contribuisce alla salvaguardia

dell'ambiente e svolge un ruolo attivo nella lotta ai

cambiamenti climatici offrendo servizi ecosistemici preziosi

quali l'assorbimento di CO2", conclude.