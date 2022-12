Manovra, passa alla Camera con 197 Si. Ora al Senato per ok definitivo prima del discorso di fine anno di Mattarella

La Manovra di Bilancio ha avuto l'ok dalla Camera con 197 voti favorevoli. Ora passa al Senato per l'approvazione definitiva e il successivo invio al Quirinale entro il 30, sperando di non far coincidere l'arrivo al Quirinale con il discorso di fine anno di Mattarella.

A contribuire con l'allungamento dei tempi, oltre a qualche rilievo fatto dalla Ragioneria dello Stato (20 pagine) risolti però facilmente, c'è stato l'emendamento a firma Pd che è stato messo come una mina esplosiva e che prevedeva 450 milioni di euro ai comuni. Sfuggito alla maggioranza causa stanchezza del lavoro notturno.

Qui di seguito le maggiori misure in tema agricolo:

Molte le misure afferenti al settore agricolo ed agroalimentare presenti nella Manovra di Bilancio sulla quale viene posta la fiducia in giornata. Il disegno di legge di bilancio 2023 reca disposizioni in materia di agricoltura (e di pesca e acquacoltura) che prevedono:

Credito imposta per acquisto carburanti

il riconoscimento di un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023. Tale agevolazione è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali (articolo 11);

Esenzione Irpef redditi dominicali e agrari

il prolungamento, all'anno 2023, dell'esenzione ai fini IRPEF - già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (articolo 20);

Rideterminazione valori terreni agricoli

la previsione della facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati Credito imposta per acquisto carburanti Esenzione Irpef redditi dominicali e agrari 18 regolamentari, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto (comma 1), dietro il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 14%.Sono, inoltre, estese alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023 le disposizioni in materia di rivalutazione, già previste dalla normativa e successivamente più volte prorogate, stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al 16% (articolo 26);

agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina per atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni (26, comma 3-bis);

Esoneri contributivi

l'introduzione o la proroga degli esoneri contributivi riconosciuti, previa autorizzazione della Commissione europea, ai datori di lavoro privati per le assunzioni, effettuate nel 2023, di determinati soggetti e ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quarant'anni per la promozione dell'imprenditoria in agricoltura. Viene, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della decontribuzione prevista dalla normativa vigente (articolo 57);

Proroga nuove iscrizioni previdenza agricola

misure di sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile e contrasto ai cambiamenti climatici e valorizzazione della biodiversità (articolo 57-bis);

Fermo pesca

stanziamenti, in materia di indennità e di trattamenti di integrazione salariale in favore di determinate categorie di lavoratori, attraverso il rifinanziamento del Fondo sociale per l'occupazione, di ulteriori risorse per il riconoscimento, anche nel 2023, dell'indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (articolo 61, co. 3); il rifinanziamento dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo per 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 destinando le risorse ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale(articolo 70, c.1);

Fondo sovranità alimentare

risorse pari a 80 milioni di euro per il 2023 ad ISMEA per favorire la capitalizzazione delle imprese agricole - di cui all'articolo 17, comma 2, del D.Lgs.. n.102/2004 (articolo 72, comma 2-bis); l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del "Fondo per la sovranità alimentare", con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. La finalità del Fondo consiste nel rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare nazionale mediante interventi aventi lo scopo di: tutelare e valorizzare il cibo italiano di qualità; ridurre i costi di produzione per le imprese agricole; sostenere le filiere agricole; gestire le crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari (articolo 76); l'istituzione del Fondo per il contenimento "mal secco agrumi" nello stato di previsione del MASAF con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2025 (articolo 76, comma 1-bis): l'istituzione presso il MASAF del Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi sul territorio nazionale, e in particolare nella regione Campania, nonché per far fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 (articolo 76-bis);

Fondo innovazione agricoltura

l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del "Fondo per l'innovazione in agricoltura", con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. La finalità del suddetto Fondo consiste nel favorire lo sviluppo di progetti di innovazione con lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche (articolo 77);

il rifinanziamento del Fondo recupero fauna selvatica - istituito dall'art.1, comma 757, della legge n. 178 del 2020, per l'anno 2023, per un importo pari a 1 milione di euro (articolo 77-bis);

Fondo beni alimentari

l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato a sostenere l'acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro (articolo 78); assunzioni per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un contingente di 300 unità di personale da inquadrare nell'area dei "Funzionari" con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A tal fine è autorizzata la spesa di 10.152.000 euro per il 2023 e di 13.536.000 euro dal 2024 (articolo 78-bis); misure di razionalizzazione degli organismi e delle attività del MASAF, il finanziamento di iniziative relative alla distribuzione di derrate alimentari da parte di AGEA e, infine, il rifinanziamento di attività del MASAF (articolo 78-bis); l'istituzione presso il MASAF, del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite da flavescenza dorata della vite con una dotazione finanziaria pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024 (articolo 78-bis); la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 quale incremento dell'indennità riconosciuta al personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MASAF (articolo 78-bis); l'incremento della dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di 8 milioni di euro per l'anno 2023. (articolo 78-bis); l'incremento del Fondo di solidarietà nazionale - di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 154 del 2004 - di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2025 (articolo 78- bis); l'incremento del Fondo per il funzionamento degli impianti ippici - di cui all'art. 1, comma 870, della legge n. 234 del 2021- di 4,7 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 (articolo 78-bis); l'istituzione di un Fondo per la raccolta di legname depositato nell'alveo dei fiumi nello stato di previsione del MASAF con una dotazione pari a 500.000 euro a decorrere dal 2023 (articolo 78-bis); misure per il controllo e il contenimento della fauna selvatica prevedendo una modifica della disciplina vigente prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157; inoltre per i danni causati da ungulati il Fondo per il funzionamento del comitato faunistico è incrementato di 500.000 euro (articolo 78-bis); l'istituzione dell'Autorità di gestione nazionale del Piano strategico della PAC, il rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA,al fine di evitare recuperi finanziari da parte dell'Unione europea sugli aiuti erogati in attuazione del Piano strategico della Politica agricola comune (PAC) 2023/2027 (articolo 78-ter);

Accise sui tabacchi

Il provvedimento interviene inoltre in materia di accise, riconfigurando i criteri utilizzati per il calcolo della quota specifica in misura fissa, nonché di quella ad valorem, che determina l'accisa sui tabacchi lavorati. Viene innalzato inoltre l'importo dell'accisa minima gravante sul tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette, aggiornato l'importo dell'onere fiscale minimo per le sigarette mentre sono ridotte le aliquote dell'imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione e rideterminata, in riduzione, la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione. Nel provvedimento vengono anche definiti alcuni adempimenti a cui sono tenuti i soggetti che effettuano l'immissione in consumo di prodotti contenenti nicotina diversi dai tabacchi lavorati provenienti da uno Stato dell'UE. La norma stabilisce, tra l'altro, che tali soggetti sono tenuti al pagamento dell'imposta di consumo (articolo 29).

Fondo per il contrasto al consumo del suolo

l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del "Fondo per il contrasto al consumo di suolo" con uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro per gli anni 2023-2027, al fine di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano; è demandata ad decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 127)

Politiche attive e incentivi all'occupazione

In materia di indennità e di trattamenti di integrazione salariale in favore di determinate categorie di lavoratori il ddl di bilancio, attraverso il rifinanziamento del Fondo sociale per l'occupazione, stanzia ulteriori risorse per il riconoscimento anche nel 2023: dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa (articolo 61, comma 2); dell'indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (articolo 61, comma 3);

Potenziamento del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare

'incremento da 50 a 170 unità del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare, previsto dall'articolo 828-bis del Codice dell'ordinamento militare (COM); vengono posti a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione,all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario. Si prevede che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità previste per il turn-over sia autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 120 unità, a decorrere dal 1° settembre 2023, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e in particolare di 76 unità del ruolo ispettori e 44 unità del ruolo appuntati e carabinieri (art.114-bis);

Credito d'imposta acquisto carburante imprese agricole e della pesca

L'articolo 11 riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023. Tale agevolazione è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali. Sono poi Contributo solidarietà enti locali caro energia Meccanismo di compensazione a una via per imprese settore elettrico precisate le modalità di fruizione della agevolazione in esame, con riferimento alle spese effettuate nel terzo trimestre solare dell'anno 2022

Esenzione IMU

si estende all'anno 2023 l'esenzione ai fini IRPEF - già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (articolo 20);

Rivalutazione

si consente di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto, dietro il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%. Sono inoltre estese alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola - posseduti alla data del 1° gennaio 2023.

le disposizioni in materia di rivalutazione, già previste in passato e più volte prorogate nel tempo. Dal 15 novembre 2023 decorre il termine per la rateizzazione delle somme dovute per la predetta rivalutazione; è fissata al 15 novembre 2023 la data entro la quale deve essere redatta la perizia giurata di stima. Si prevede inoltre l'applicazione di alcune agevolazioni in materia di imposte indirette sui trasferimenti immobiliari (imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed imposta catastale nella misura dell'1 per cento) anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Infine, si dispone che nei territori montani siano soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e che i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, siano esenti dalle imposte catastale e di bollo (articolo 26);

Politiche attive e incentivi all'occupazione

proroga al 31 dicembre 2023 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola fruendo della decontribuzione al 100 per cento per due anni prevista dalla normativa vigente a favore dei soggetti di età inferiore a quarant'anni (articolo 57, comma 7);

Misure di sostegno al reddito

l'autorizzazione di una spesa pari a 2 milioni di euro per il 2023 per l'incremento di un'indennità (analoga a quella prevista per il personale del comparto "Sanità") a favore del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (articolo 78-bis).

l'ampliamento della possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale, attraverso l'aumento da cinque a dieci mila euro l'anno del limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore, la previsione che si possa ricorrere a tali prestazioni anche in relazione alle attività agricole, nonché da parte di utilizzatori con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato fino a dieci, anziché a cinque (articolo 64);

Rifinanziamento contratti di sviluppo

Il disegno di legge rifinanzia lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo per 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 destinando le risorse ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale; nonchè per 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni per ciascuno degli anni dal Rifinanziamento contratti di sviluppo 16 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy può impartire ad INVITALIA, soggetto gestore, direttive specifiche per l'utilizzo delle predette risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo. Autorizza, inoltre, la spesa di 100 mila euro per il 2023 e 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia (articolo 70).

Plastic tax e sugar tax Commercio al dettaglio

si posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020 (articolo 16);

