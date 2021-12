Manovra: Pd, OK a odg su pericolo animali inselvatichiti

“Il Partito Democratico esprime soddisfazione per l’accoglimento da parte del governo dell’ordine del giorno, presentato in relazione alla Legge di Bilancio 2022, sui pericoli e sui danni causati dagli animali inselvatichiti, in particolare cinghiali. Per il Partito Democratico il tema dei danni della fauna selvatica va affrontato con determinazione, occorre mettere le Regioni in grado di programmare ed operare, consapevoli che il solo prelievo degli animali non può essere l’unica soluzione a questa emergenza. Nel contempo, alla luce della novità inserita al Senato, chiede che il governo riferisca alle Camere, con una relazione sulla efficacia del vaccino sperimentale utilizzato per sterilizzare e quindi contenere la popolazione degli animali dannosi”. Lo scrivono, in una nota, i deputati dem Andrea Frailis, Susanna Cenni ed Eva Avossa, firmatari dell’ordine del giorno e componenti della commissione Agricoltura di Montecitorio.

