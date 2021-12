Manovra: Taricco (Pd), imponente ed espansiva anche per settore agricolo

"La legge di Bilancio che il Senato si appresta a votare è espansiva per 30 miliardi: più di 4 miliardi destinati alle spese sanitarie, 3 miliardi al fondo di garanzia per le pmi, 3 miliardi agli ammortizzatori sociali, 2,5 miliardi di interventi nel sociale, 2 miliardi per contenere i costi dell'energia, 1,5 miliardi per gli enti territoriali, 8 miliardi di riduzione di imposte, 2 miliardi di investimenti pubblici, 1,5 miliardi destinati direttamente alle imprese. Sono i numeri assolutamente importanti, una manovra imponente con il compito di dare una scossa a tutto il sistema economico. Anche in agricoltura, siamo di fronte alla manovra più importante degli ultimi anni". Lo ha detto il senatore del Pd Mino Taricco capogruppo del Pd nella Commissione Agricoltura. "Molte le misure importanti per il settore - ha proseguito Taricco - a partire dall'esenzione Irpef per 25 milioni, alla decontribuzione under 40 per oltre 50 milioni, all'Iva per la zootecnia, alla gestione del rischio per 700 milioni e tanto altro ancora. Tutto questo accanto agli interventi straordinari che saranno previsti nel Pnrr, con 7 miliardi di investimenti nella logistica, nella meccanica, nelle filiere, nel sistema irriguo e negli interventi di natura energetica. Anche in commissione ci sono stati interventi emendativi importanti per l'agricoltura, in particolare per il settore delle carni bianche in grande difficoltà, per il biologico, per la frutta in guscio, per le filiere minori, per il settore apistico, per la birra, per il comparto enogastronomico. Questa manovra sarà ricordata come la legge che ha cambiato il sistema della tutela dei rischi catastrofali in agricoltura, per gelo, siccità e alluvioni, con un fondo mutualistico universale che andrà a sostenere tutte le aziende su tutto il territorio nazionale. L'agricoltura - conclude Taricco - sarà chiamata ad affrontare grandi sfide di cambiamento, questa legge dà un contributo agli strumenti per affrontarle".