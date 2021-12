Manovra: Taricco (Pd), Importanti misure a sostegno di tanti settori agricoli

"Importantissimo emendamento approvato in Commissione nella Legge di Bilancio, il 165.0.6 con misure per il rafforzamento della qualità dell’agricoltura, intervenendo sulle accise al settore della birra, che vede il nostro paese con aliquote tra le più alte in Unione Europea. L’emendamento era stato condiviso le associazioni maggiormente rappresentative della filiera agricola, artigianale e industriale della birra per sostenere la ripresa del settore e rendere il sistema italiano attrattivo per gli investitori e per gli stessi piccoli produttori nonché per ridare slancio e fiducia ad una filiera così pesantemente colpita anche dalla emergenza Covid". Lo dichiara il senatore del Pd Mino Taricco, capogruppo Pd in commissione Agricoltura e primo firmatario dell'emendamento.

"Una misura - spiega - per garantire la prevalenza della dimensione agricola agli imprenditori agricoli che si trovano a subire gli effetti pregiudizievoli di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie che possono comportare la perdita di prodotto e di fatturato e conseguentemente il rischio di perdita della qualifica imprenditoriale agricola con la conseguenza più immediata di tale situazione sul piano previdenziale ed assistenziale, oltre che ai fini del mantenimento dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle imprese agricole".

"In questa situazione - conclude Taricco - la proposta mira a salvaguardare la qualificazione agricola di tali soggetti ancorché gli stessi, nelle more della predetta ripresa in ogni caso in attesa del ritorno alla piena produzione aziendale a seguito del superamento delle predette situazioni eccezionali. E poi un comma per il rafforzamento di IQRF in vista del suo ruolo di soggetto di riferimento per il contrasto alle “pratiche commerciali sleali”.

Una approvazione importante per l’agricoltura tutta e per la filiera della birra che vede aziende consolidate e centinaia di nuove aziende di altissima qualità tutte impegnate nella costruzione di filiere molto territoriali e di altissima qualità".