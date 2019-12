MANOVRA: TARICCO (PD), NORME SU BIOGAS E DIGESTATO IMPORTANTI PER ECONOMIA CIRCOLARE

"Tra le tante cose buone nella legge di Bilancio 2020 sicuramente vi è la norma che indica una prospettiva produttiva agli impianti di produzione di energia elettrica da biogas e le nuove norme per la valorizzazione del digestato ottenuto dalla fermentazione anaerobica in questi impianti. L’emendamento approvato al Senato, infatti, che demanda ad un decreto dei ministeri dello Sviluppo economico, Ambiente e Agricoltura la definizione di condizioni e incentivi, garantisce la continuità funzionale degli impianti di biogas già autorizzati entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007, in una ottica di perseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili ed in generale in materia di economia circolare, oltre che di miglioramento della qualità degli apporti agronomici al terreno e della sostenibilità ambientale". Lo dice il senatore Mino Taricco, capogruppo del Pd nella Commissione Agricoltura.

"La valorizzazione del digestato - prosegue Taricco - è un passo fondamentale per affrontare in modo concreto ed efficace il tema dell’utilizzo dei reflui zootecnici in un quadro di rischi legati alla vulnerabilità dei terreni da nitrati, e questo soprattutto alla luce delle esperienze concrete in molte aree ad alta densità di zootecnia. Sono convinto che un corretto uso di sostanza organica, meglio se stabilizzata con procedimenti di digestione o analoghi, e meglio ancora se usati dopo ulteriori processi di umificazione a valle della digestione, possono essere una risposta efficace per ridurre l’uso di concimi chimici con relativa riduzione di costi per le aziende e con significativo apporto di sostanza organica da una parte e di contrasto alla progressiva desertificazione dei terreni dall’altra".

