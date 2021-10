Manovra: Viviani, ammortizzatori per pesca risultato storico Lega

"La presenza in Manovra degli ammortizzatori sociali per la pesca rappresenta un momento storico per il comparto. Una misura che la Lega propone da tempo, una battaglia in sede parlamentare che finalmente trova una conferma. D’ora in poi la forza-lavoro delle marinerie nazionali potrà contare su ammortizzatori strutturali simili a quelli applicati in agricoltura nelle giornate di fermo. Norma che cercheremo di estendere e migliorare durante la discussione in Aula. Un passo in avanti per la pesca che rappresenta una fetta consistente del Pil e già fortemente provata dall’emergenza pandemica. Un'altra promessa mantenuta dalla Lega al governo e portata a termine grazie anche all’impegno del sottosegretario al Lavoro, Tiziana Nisini".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK