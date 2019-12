MANOVRA, VIVIANI, LEGA: BOCCIATI EMENDAMENTI A SOSTEGNO SETTORE PESCA

"Con la revisione delle quote tonno - ricorda Viviani -, si sarebbe introdotta una ripartizione in grado di valorizzare le potenzialita' effettive della piccola pesca, nell'ambito delle catture accessorie del tonno rosso, nel pieno rispetto del contingente effettivo, assegnato all'Italia". "Con il secondo - prosegue -, prevedevamo l'incremento del fondo per gli indennizzi durante il fermo biologico, obbligatorio e non, e per le giornate perse per maltempo. Con il no a entrambi i nostri emendamenti, la maggioranza giallorossa ha confermato di preferire, ancora una volta, la poltrona al buonsenso".

