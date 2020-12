Manovra: Viviani (Lega), ok emendamento cig pescatori

"Approvato il nostro emendamento alla Manovra sulla cig per i pescatori. Una misura fortemente voluta dalla Lega nell’ambito della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (Cisoa) e la sua estensione al settore della pesca professionale tramite l'istituzione di una sezione per i lavoratori della pesca. Rammarico per il depotenziamento della dotazione e che la Cisoa non sia diventata una misura strutturale - come merita il settore - invece che temporanea in quanto legata all'emergenza Covid. Si tratta in ogni caso di un primo segnale concreto. Insisteremo in questa direzione in coerenza con quanto previsto dalla nostra proposta di legge per il settore ittico e per rendere strutturale la Cisoa stessa. Ci auguriamo che questa sessione di bilancio non finisca senza la modifica dei canoni demaniali che dal 1° gennaio 2021 tartasserebbe i nostri pescatori".

