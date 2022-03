MarcabyBolognaFiere, Pedroni: Governo riduca l’Iva sui beni veramente essenziali per le famiglie italiane – VIDEOINTERVISTA

"La marca del distributore ha svolto un ruolo importante durante la pandemia, è cresciuta la sua quota nelle famiglie, sia per le qualità intrinseche che per la convenienza. In questa fase abbiamo deciso di fare Fiera Marca, perché ritenevamo giusto tornare in presenza e confrontarci con gli operatori del settore. In questo è ancora più importante, di fronte a questa terribile guerra, che cambia in peggio l'impatto sulle famiglie e pensiamo che come marca del distributore dobbiamo agire per tutelare il potere d'acquisto. L'incontro sarà l'occasione per affrontare questi temi che non avevamo programmato. Il settore distributivo c'è e ci deve essere, già adesso sta assorbendo quell'inflazione che si era determinata nell'ultimo mese del 2021, ma serve una grossa responsabilità di tutte le imprese della filiera, quelle distributive, quelle industriali, ma ci vuole anche un intervento del governo, non solo sui temi energetici, ma anche riducendo l'Iva sui beni veramente essenziali per le famiglie italiane, può essere un intervento temporaneo, ma molto essenziale". Così ad Agricolae Marco Pedroni, presidente di ADM - Associazione Distribuzione Moderna, in occasione della conferenza stampa organizzata a Milano dalla Associazione Distribuzione Moderna (ADM) e da Bologna Fiere per presentare la 18° edizione della fiera MarcabyBolognaFiere (a Bologna dal 12 al 13 aprile 2022).