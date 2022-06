Marche, Battistoni (Mipaaf): “Agricoltura sarà volano di sviluppo. Nuove generazioni stanno riscoprendo mestiere”

"L'agricoltura sarà il volano di sviluppo per le Marche, l'Italia e tutta Europa. La pandemia e la guerra in corso ai confini europei, hanno confermato quanto importante sia questo settore per la nostra economia. Il made in Italy agroalimentare ha un potenziale enorme, che dobbiamo saper sfruttare al meglio". Queste le parole del Senatore Francesco, Sottosegretario al Mipaaf e Commissario regionale di Forza Italia nelle Marche, durante un incontro con gli agricoltori a Camerino, in provincia di Macerata, alla presenza del candidato sindaco Roberto Lucarelli e dei candidati consiglieri Tiziano Siviglia, Antonella Nalli, Erika Cervelli e Gianluca Pasqui, quest'ultimo attuale Presidente del Consiglio regionale.

"C'è una riscoperta del lavoro in agricoltura, i giovani si stanno avvicinando a questo mestiere. C'è una generazione di ritorno che sta decidendo di prendere in mano l'attività agricola dei nonni, ammodernando le tecniche e organizzando aziende all'avanguardia, specie sul biologico, comparto in forte sviluppo, di cui le Marche sono state pioniere" ha spiegato Battistoni.

"Questo avviene sia per lo stile di vita che offre la vita rurale, sia per le opportunità che mette a disposizione lo Stato, come il Pnrr, le garanzie di Ismea ed i fondi a sostegno delle filiere".

"Questa forma di resilienza, sempre più tangibile, arginerà un fenomeno molto preoccupante: quello dell'abbandono dei terreni, che nel territorio italiano è un problema serio, concausa del dissesto idrogeologico" conclude il senatore.