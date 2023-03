Marche, D’Eramo a inaugurazione Tipicità festival: prodotti tipici nostra ricchezza e identità, e quanto di più lontano da cibo sintetico

Una manifestazione “in cui si ritrovano sapori, territori, passioni e tradizioni: un modello che accomuna tutte le nostre regioni. Una vetrina sulle eccellenze enogastronomiche made in Marche, ma non soltanto”. Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D’Eramo, partecipando all’inaugurazione della trentunesima edizione di Tipicità Festival al Fermo Forum.



Una kermesse che, ha ricordato il sottosegretario, offre l’occasione per approfondire molteplici temi, dal turismo come leva strategica per lo sviluppo e la crescita del territorio, alla biodiversità in cucina fino alla valorizzazione delle aree interne e alle potenzialità del biologico. “Oggi abbiamo inoltre parlato di una sfida fondamentale che è quella che riguarda la sicurezza idrogeologica”, ha aggiunto il sottosegretario che è intervenuto al convegno “Marche un territorio di eccellenze e valori”. “Un’adeguata disponibilità di acqua è il presupposto per la tutela della nostra economia. Migliorando l’uso delle risorse idriche potremo difenderci da chi, in nome di un finto ambientalismo, vorrebbe modificare la nostra alimentazione portando sulle tavole farine di insetti, snack di grilli o carne e altro cibo sintetico fatto in bioreattori. I prodotti tipici costituiscono l’identità e la ricchezza delle nostre terre. Produzioni che si distinguono per bontà, genuinità e sostenibilità, e un’assoluta qualità che è il valore aggiunto del Made in Italy agroalimentare”, ha concluso D’Eramo.