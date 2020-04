MARGHERITA DISTRIBUZIONE FIRMA LE INTESE CON LE PARTI SOCIALI PER IL “PIANO 2020 DI SALVAGUARDIA DEL LAVORO”

Il confronto tra Margherita Distribuzione (“ex Auchan”) e le Parti Sindacali, entrato nel vivo nelle ultime settimane, è arrivato un primo importante risultato.

È stato firmato all’inizio della settimana un “quadro di intese” complessive tra l’Azienda ed alcune delle Organizzazioni Sindacali presenti al tavolo di confronto: FISASCAT CISL e UGL Terziario.

Punti cardine delle “intese quadro” aziendali, sulla base delle proposte avanzate dall’Azienda, la definizione di un “Piano di salvaguardia del lavoro”, da applicare per tutto il 2020 a tutti i dipendenti della sede e della rete “ex Auchan” interessati dalla ristrutturazione, che prevede:

a) il ricorso alla Cassa Integrazione (CIGS);

b) un piano di uscite su base volontaria e incentivata;

c) percorsi di ricollocazione e riqualificazione professionale su larga scala.

Viene quindi confermata l’esclusione di ogni licenziamento collettivo per tutto il 2020.

L’obiettivo del “Piano di salvaguardia del lavoro”, attraverso le sue misure integrate, è dare supporto alla ristrutturazione aziendale e alla messa in sicurezza delle attività, come previsto dal Piano Industriale, riducendo per quanto più possibile l’impatto sociale, offrendo ai Lavoratori interessati un pacchetto di misure che diano la possibilità di valutare e scegliere tra più soluzioni.

Primo pilastro delle misure integrate del Piano è quello del ricorso alla CIGS, che sarà avviata nei prossimi giorni e che vedrà il coinvolgimento, nelle diverse fasi della ristrutturazione e per tutto il 2020, di gran parte dei lavoratori sia delle strutture di sede sia della rete. L’attivazione della CIGS, oltre a supportare gli interventi di ristrutturazione, intende salvaguardare il reddito dei lavoratori è fornire, nel tempo, una base d’appoggio per tutti gli interessati ai percorsi di ricollocazione e riqualificazione professionale.

Secondo pilastro del Piano è l’attivazione di un piano di uscite su base esclusivamente volontaria e incentivata, sia per la sede che per la rete, diretto a una riduzione dei livelli di organico e di costo del lavoro non più sostenibili, accompagnato dal riconoscimento ai Lavoratori interessati di un sostegno economico (incentivo) definito dalle intese aziendali.

L’entità dell’incentivo presta particolare attenzione (con adeguamenti dei relativi importi) ai Lavoratori in regime di “part-time”, a quelli che negli ultimi mesi hanno già subito effetti di riduzione dello stipendio per l’applicazione di ammortizzatori sociali, a quelli appartenenti a livelli medio bassi.

Terzo “pilastro” del Piano, l’attivazione, su larga scala, di un piano di ricollocazione e riqualificazione professionale che vedrà coinvolti più soggetti, a partire dal mondo Conad a quello di altri primari operatori di mercato interessati ad operazioni sulle strutture “ex Auchan”, a quello, infine, anche su base territoriale regionale, di soggetti terzi che agiscono nell’ambito degli interventi di “politica attiva” del lavoro, di concerto con le Istituzioni interessate, territorio per territorio.

Elemento assolutamente qualificante ed innovativo delle misure in materia di ricollocazione, la previsione, nell’ambito degli accordi aziendali, della “ dote di ricollocazione ”: un importo di 5.000 euro stanziato dall’Azienda, diretto a favorire il “buon esito” dei percorsi di ricollocazione, da riconoscere in caso di nuova assunzione dei Lavoratori di Margherita presso altri datori di lavoro.

Si tratta di una misura a carattere totalmente “privatistico”, che rappresenta una novità assoluta nell’ambito delle soluzioni e degli strumenti con i quali sino ad oggi sono state affrontare le situazioni di crisi, che vuole favorire “la continuità del lavoro” e non del solo posto di lavoro.

Molti dei contenuti delle “intese quadro” aziendali sono stati poi sanciti, sempre ai primi di aprile, anche negli accordi raggiunti al Ministero del Lavoro, che hanno chiuso le due procedure di CIGS per la rete e di mobilità per la sede attivate dall’Azienda rispettivamente a gennaio e febbraio 2020.

Si tratta di un grande impegno e di una grande sfida che tutti gli attori interessati sono chiamati a giocare con il massimo della responsabilità e con l’obiettivo di lavorare sulla massima salvaguardia del lavoro e dell’occupazione.

Si entra ora nella fase di applicazione delle “intese quadro” che richiederà ancora il massimo impegno ed il massimo sforzo da parte di tutte le parti coinvolte.

È terminata una altra tappa di quel percorso di lavoro che Margherita Distribuzione, con Conad, porterà avanti senza sosta anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, per fare in modo che, entro l’anno, le misure messe in campo possano dare delle risposte concrete ai Lavoratori.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-