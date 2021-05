Marina Militare: Viviani e Minardo (Lega) la flotta peschereccia italiana non si tocca

Grazie alla Marina Militare per l’operazione condotta questa mattina in difesa della flotta peschereccia di Mazara del Vallo, impegnata a pescare in una zona oggi definita "ad alto rischio" ma che, per storia e tradizione, è e sarà sempre appannaggio delle nostre marinerie. È necessario tutelare il settore, il suo indotto economico, produttivo e occupazionale. Ora ci aspettiamo che il Ministero degli Esteri e l’Unione Europea intervengano per siglare accordi che consentano a tutto il comparto di svolgere in sicurezza la propria attività. La flotta peschereccia italiana non si tocca. “

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK