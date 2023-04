Masaf, Battistoni (FI): Ottima notizia approvazione Direzione generale ippica

“È certamente un’ottima notizia per il mondo dell’ippica e per tutto il comparto l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro Lollobrigida, di dare vita alla Direzione generale dell’ippica”. Lo dichiara in una nota il vice presidente della Commissione Ambiente alla Camera e deputato azzurro Francesco Battistoni.

“Questa scelta – aggiunge - è assolutamente vincente, in quanto attribuisce all’ippica una nuova importanza amministrativa sia in termini di settore che nella sua complessità di indotto, attribuendo alla direzione competenze specifiche che prima non aveva. Valorizzare un settore economico e sociale così fondamentale per l’Italia – prosegue Battistoni – va nella direzione di dare dignità al comparto dell’ippica e di definire le linee di sviluppo del settore, tutelare il benessere dei cavalli, prevenire e contrastare il doping, sviluppare l’allevamento e le selle italiane tutelando gli allevatori e gli animali stessi con la creazione degli elenchi ufficiali che ne definiranno appartenenza, specie e razza”, conclude Battistoni.