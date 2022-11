Masaf, D’Eramo: ascolteremo esigenze di tutti. A fianco di chi produce e crea economia reale. Contro chi vuole imporre diete artificiali nell’interesse di pochi

"L'Italia è fatta di economia reale e di piccole e medie imprese che fanno vivere e lavorare il territorio. Per questo uno degli obiettivi di questo governo sarà quello di ridare la giusta importanza al settore Primario per definizione da cui dipendono il settore della trasformazione, Secondario, e dei servizi, il Terziario. Diventa per cui importante garantire una sovranità alimentare che protegga aziende e consumatori da speculazioni" spiega ad AGRICOLAE il sottosegretario Masaf in quota Lega a pochi giorni dal suo insediamento negli uffici del dicastero di via Venti Settembre.

"Promozione della Dieta Mediterranea di indiscutibile salubrità e già patrimonio Unesco contro il cibo sintetico, insetti e a tutto quello che mina la cultura e tradizione millenaria del nostro Paese.

Si a politiche volte a migliorare la resa produttiva, la sostenibilità delle imprese, il benessere animale nell'ottica di un futuro che garantisce cibo buono, di qualità e sicuro a tutti nel rispetto del Pianeta che viviamo. Senza scordare che chi coltiva la terra non è colui che la sfrutta e la martorizza ma al contrario è lo stesso che la cura e la protegge per garantire le nuove generazioni", prosegue il sottosegretario. Con una particolare attenzione alle agroenergie e le infrastrutture per opere ed interventi finalizzati all’approvvigionamento idrico. Non solo: anche il potenziamento dell'agricoltura di montagna con il giusto equilibrio e capacità di ascolto delle esigenze territorio per territorio regione per regione".

"Sarà nostro compito essere al fianco di chi produce, di chi garantisce i prodotti in tavola e di chi salvaguarda i nostri patrimoni paesaggistici", continua ancora D'Eramo. "Ma al contempo saremo avversari di tutti coloro che vorrebbero imporre abitudini artificiali verso una dieta universale che dal Nutriscore alla carne e pesce in provetta vorrebbero imporre i loro prodotti sulle tavole di tutto il mondo".

"Creare le condizioni per potenziare le attività agricole e i nostri prodotti ai vertici in Europa e nel mondo. La sfida è grande e importante e ci sarà l'impegno totale di tutta la squadra Masaf", conclude.