Masaf. Il Sottosegretario La Pietra incontra olivocoltori pugliesi per rilancio del settore

Il sottosegretario Masaf, Patrizio La Pietra, da giovedì 16 a sabato 18 marzo sarà in Puglia per una serie di incontri istituzionali, convegni con amministratori locali ed imprenditori agricoli, finalizzati ad approfondire le principali tematiche inerenti la questione Xylella e il necessario rilancio dell’olivocoltura pugliese. “La mia presenza sul territorio, oltre a testimoniare la mia vicinanza al mondo agricolo pugliese – ha dichiarato il sottosegretario Patrizio La Pietra - e in particolare alle aziende impegnate nella produzione olivicola, sarà un’occasione di confronto sulle possibili soluzioni al problema della Xylella, che in questi anni ha duramente colpito il settore e rappresenterà inoltre un’opportunità per delineare i possibili scenari nei quali operare, per ridare slancio a un comparto che è stato, è e dovrà essere anche in futuro, il fiore all’occhiello della agricoltura italiana”.