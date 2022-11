Masaf, La Pietra: costruire visione e strategia per rilanciare sistema agricolo nazionale. Su cibo sintetico nessuna apertura, obiettivo è difesa Made in Italy. In Ue dialogo, ma senza sudditanza

“Quello del cibo sintetico è un tema su cui anche il ministro Lollobrigida si è espresso in maniera molto chiara,non è un argomento che possa trovare alcuna apertura presso il nostro ministero. Il cibo sintetico va esattamente contro quello che è il nostro concetto di sovranità alimentare, ovvero la difesa dei nostri prodotti e produttori. Su questo tema non c’è dunque alcuna disponibilità da parte nostra.”

Così ad AGRICOLAE il sottosegretario Masaf Patrizio La Pietra.

“In merito alle azioni del ministero e del governo è chiaro che le azioni principali si stanno concentrando verso il tema dell’agricoltura e dell’intero sistema produttivo italiano, quindi caro energia e caro materie prime. Bisogna poi guardare ad alcune emergenze, come quella idrica e del contenimento della fauna selvatica. Cerchiamo però di lavorare per andare anche al di là della fase emergenziale, vogliamo costruire una visione e una strategia per aiutare e rilanciare tutto il sistema agricolo nazionale.

Per quanto riguarda l’Europa la nostra azione verterà sulla difesa e salvaguardia dei prodotti nazionali. Vogliamo far capire all’Europa che deve essere madre e non matrigna degli stati che la compongono. Occorre allora salvaguardare i prodotti, ma non è solo un problema italiano, penso infatti anche alla Francia, alla Spagna e a quei paesi che hanno una forte identità alimentare e produttiva. È chiaro che allora bisogna dialogare con l’Europa ma non più da una posizione di sudditanza, bensì da paese sovrano che vuole tutelare i propri produttori. Quindi bene il dialogo ma bisogna far capire specialmente alla Commissione che occorre muoversi in maniera collegiale nella difesa dei prodotti e dei produttori.”