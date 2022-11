Masaf, Lollobrigida: Agricoltura è un mondo sano. Al centro metteremo la sovranità alimentare, che significa qualità nell’interesse dei produttori e dei consumatori. VIDEO

“Il mondo dell’agricoltura in Italia è un mondo sano, che nonostante tutto ha consapevolezza di cosa significa lavorare e sacrificarsi. Non chiede tantissimo allo stato, chiede di non venire oppresso da norme che impediscono di svolgere bene il proprio lavoro. Chiede di venire protetto dalle aggressioni della concorrenza sleale e di un mercato del lavoro non corretto.

Viviamo una fase di contrazione del mercato dovuto alla pandemia e al conflitto russo ucraino, abbiamo dunque trattato dei provvedimenti di emergenza che occorrono, primo fra tutti quello energetico su cui il governo sta intervenendo sia in termini di risorse che a livello strutturale.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida a margine degli incontri con i vertici delle associazioni di categoria in programma oggi al ministero.

“Tutti hanno poi sottolineato l’importanza di mettere al centro la sovranità alimentare, intesa mettendo al centro l’imprenditore agricolo e il consumatore finale, che ha il diritto di avere cibo di qualità e controllato.

Abbiano parlato di fiscalità e di sostegno al settore, di fauna selvatica e dei problemi che arreca e ci siamo promessi di ragionare non più in termini emergenziali ma in maniera strategica.

Oggi in alcuni settore non parliamo più di eccedenza ma di rischio di carestia, questo a causa di scelte sbagliate nel passato che non hanno permesso all’agricoltura di essere competitiva perchè si immaginava di approvvigionarsi a basso costo da altre nazioni.

Occorre proteggere le denominazioni dei nostri prodotti ed evitare che risorse pubbliche vengano percepite indebitamente da chi poi danneggia l’agricoltura", prosegue Lollobrigida.

"In queste ore abbiamo restituito centralità all'agricoltura, già con il nome del Ministero, scoprendo che la sovranità alimentare non ha alcuna matrice ideologica, ma semplicemente legata alla qualità del prodotto. L'agricoltura non si occupa solo di cibo, ma anche a quello che ne è collegato, valorizzando certi modelli e tradizioni. In questo mondo complesso abbiamo attivito un confronto con le rappresentanze. Porteremo queste vicende all'Agrifish tra qualche giorno, dove porremo richieste per avere pari dignità agli altri, cosa che non era così in precedenza", ribadisce il Ministro.

"L'agricoltura italiana è stata sotto attacco, ma lavoreremo in parlamento per avere indirizzi su alcuni argomenti, come cibo sintetico e fauna selvatica. Dunque punteremo sulla valorizzazione e la difesa dei nostri prodotti, condizioni per avere una strategia di riferimento. Nella legge di stabilità presenteremo una serie di interventi frutto del confronto con chi questa materia la affronta ogni giorno.

Per la prima volta abbiamo avuto mancanza di manodopera nei campi di raccolta e nelle aziende di produzione, ma noi abbiamo già un numero di immigrazione illegale presente.

A noi servono flussi di immigrazione legale che però partano dalla domanda: se noi in Italia possiamo ospitare degnamento persone che vengono a lavorare, dobbiamo percorrere quella strada. Al contrario, senza flussi ordinari, c'è qualcosa che non funziona. L'altro elemento è la flessibilità in una lavoro che tipicamente è stagionale. Su questo c'è stato già un tavolo che ha visto coinvolta la ministra Calderone con le associazioni, per trovare compatibilità tra la giusta retribuzione, senza sfruttamento e caporalato, con una giusta flessibilità". continua Lollobrigida.

"Uno dei temi è quello del cambio climatico e quella degli invasi è una criticità mai affrontata e una serie di normative che impediscono di arrivare a soluzioni. Affronteremo questo argomento, presentato da Coldiretti e coinvolgeremo anche il Ministero della Infrastrutture. C'è però da affrontare anche il problema del dissesto idrogeologico e la mancata manutenzione del sedime fluviale.

Sulla Pac stiamo chiudendo la parte del precedente governo. Si passa ad una strategia nazionale, ma la macchina amministrativa non si è ancora adeguata, anche se sarebbe meglio avere un strategia di carattere europeo, conclude il ministro.