Masaf, Lollobrigida: Appartenenza all’Ue centrale, basata su valori e storia comune. Noi saldamente in Europa per difendere interesse nazionale

"L'appartenenza all'Unione Europea è per noi centrale, un'appartenenza basata su valori e storia comune. L'Italia sta saldamente in Europa e ora, anche lì, difendiamo il nostro interesse nazionale" dichiara al quotidiano "La Verità" il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida.

"Siamo contrari al Nutriscore" che condiziona il consumatore, senza dare una giusta e corretta informazione ma dall'Europa giungono anche buone notizie, sottolinea il ministro. "La Commissione ha approvato il nostro Piano strategico per la Pac", dunque circa 37 miliardi che andranno a favore della nostra agricoltura e del nostro agroalimentare.

Riguardo alla nuova denominazione del ministero si tratta di un "segno di discontinuità e di omaggio alle nostre eccellenze" rivendica Lollobrigida. "La sovranità alimentare assicura il produttore e il nostro sistema produttivo e dall'altro il consumatore finale, assicurando cibo per tutti e di qualità". In legge di bilancio -assicura il ministro- 100 milioni a favore degli approvvigionamenti di materie prime. Ma cosa si intende nella pratica con sovranità alimentare? L'Italia deve puntare sulla qualità con i suoi prodotti di eccellenza, "non saremo mai totalmente autosufficienti, ma possiamo rafforzare ancora di più il settore per evitare crisi di sistema" come a seguito della guerra, spiega il ministro. Sempre in legge di bilancio 225 milioni saranno destinati all'innovazione.

Non solo nutriscore, tra i pericoli a cui far fronte. Se il cibo sintetico avanza in Europa e nel mondo l'Italia si pone capofila tra coloro che si oppongono al cibo di laboratorio, "con me al Masaf e con il governo Meloni alla guida della nazione posso garantire che daremo battaglia" promette Lollobrigida.

Infine una battuta sul tema lavoro e mancanza di manodopera per tutte quelle aziende che devono ricorrere a lavoratori stranieri. "Chi difende il principio secondo cui questi lavori non sono idonei per gli italiani sostiene un concetto razzista, ossia quello che giustifica una sorta di 'importazione di schiavi'. Su questo bisogna riflettere molto".