Masaf, Lollobrigida: distinguere cibo sintetico da insetti. Lavoreremo a provvedimenti ad hoc

“Va distinto il cibo non consuetudinario ma naturale da cibi prodotti in maniera totalmente innaturale, e dunque bisogna incentrare delle tipologie di provvedimenti ad hoc. Anche perché in questo caso non c’è stata una normazione a livello europeo, quindi procederemo a livello nazionale in maniera molto determinata. Ce ne occuperemo in Consiglio dei ministri in tempi molto rapidi”.