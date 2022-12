Masaf, Lollobrigida: Italia superpotenza della qualità. Far crescere singole nazioni per rendere Ue più forte

“Esiste un mondo imprenditoriale che resiste. Siamo una nazione indebolita che ha svenduto e delocalizzato. Ma c'e qualcosa che non e delocalizzabile: la qualità, l'agricoltura e la biodiversità. L'italia é una superpotenza della qualità. La novità rispetto al passato e quella di avere un governo politico che duri per consentire di fare strategia, cosa che e mancata in questi anni. Ci si deve approcciare alle dinamiche partendo dal presupposto che il governo deve operare per difendere i propri interessi e le proprie aziende per rendere l'Ue più forte grazie alla crescita delle singole nazioni”. Lo ha detto il ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida intervenendo stasera alla cena organizzata da Unione Italiana Vini. “Oggi si parla di carne sintetica, vino senza alcol, perché è più facile distribuirla eliminando però il legame millenario di Unione con la terra. Come anche il nutriscore, uno specchio colorato come una lavatrice che usa la salute come elemento per superare la qualità. Condizionando il consumatore verso una direzione. I ministeri del governo Meloni ha aggiunto- dialogano per mettere a punto una strategia comune a difesa della nostra economia , della nostra tradizione e della nostra Nazione”.