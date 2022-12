Masaf, Lollobrigida: Legge di stabilità all’altezza e che dà segnale di cambiamento. Sul pos troveremo la migliore soluzione

“In merito alla manovra constaterei come prima cosa che ci sono stati pochi rilievi rispetto all’approvazione della strategia del contenimento dei costi ma nello stesso tempo di una prospettiva che viene data ad una nazione importante all’interno di una Unione Europea importante se rafforzata. Questi sono gli elementi importanti da far notare. Poi ci possono stare dei rilievi tecnici. Sul tetto al contante ritengo che la polemica sia abbastanza sterile. L’Italia ha un tetto al contante tra i più bassi tra le nazioni europee e quindi non c’è molto da discutere. Sulla vicenda del pos resta il problema di come evitare che il commerciante paghi un soggetto privato. Per legge non si possono eliminare le commissioni, bisogna allora capire perché si debba essere vincolati ad una forma di pagamento per il quale ne beneficia un terzo, che non è lo Stato. Ci sono piccoli commercianti che vedono i loro utili azzerati come tabaccai o giornalai, bisogna quindi trovare una soluzione ma non entro nel tecnico perché questo spetta al ministero competente. Vogliamo risolvere questo problema, non ci gireremo dall’altra parte per non affrontarlo. Siamo convinti di aver messo in campo una legge di stabilità all’altezza di un nuovo governo e che dà agli italiani un segnale di cambiamento.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida a margine dell’incontro a Piazza del Popolo a Roma.