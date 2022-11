Masaf, Lollobrigida: puntare alla qualità, elemento che nessuno può copiarci. Continueremo battaglia contro cibo sintetico per difendere produttori e consumatori

Permettetemi un ringraziamento sentito ad Andrea Pontarelli un dirigente scolastico che dimostra grande passione nelle cose che fa e credo che questa giornata lo rappresenti appieno. Questa scuola è un’eccellenza e credo che ogni genitore possa guardare ai propri figli con grande orgoglio.

Tornando però alla formazione, ci sono qui tanti docenti che sono legati allo stesso progetto con sentimento e cuore e sono le persone più importanti nella formazione degli studenti, sebbene l'attività che fanno spesso sia valorizzata meno di quanto dovrebbe essere. Spero perciò anche insieme al ministro della pubblica istruzione e insieme al Crea di implementare ancora di più la collaborazione virtuosa tra le istituzioni di diverso profilo, tese tutte nell'interesse di questa nazione a valorizzare quelle che sono le competenze e che sono le potenzialità di questa nostra Italia. Noi non siamo una nazione forte dal punto di vista industriale, piuttosto debole ultimamente, non siamo una nazione importante per le quantità, ma siamo capaci di produrre qualità e la qualità però è una cosa che è difficile da copiare. Infatti la bravura, l’intelligenza, la capacità di realizzare qualità sono tutte cose che non si possono copiare e noi italiani da questo punto di vista abbiamo delle potenzialità infinite. Non ci riescono a copiare o almeno non ci riescono a copiare la qualità con cui le realizziamo.”

Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida in occasione del 150’ anniversario dell’Istituto Agrario Giuseppe Garibaldi di Roma.

“Una delle cose che insieme dobbiamo contrastare invece è il tentativo di sofisticare quel bene prezioso che voi proteggete con le vostre capacità e le vostre competenze.

Bisogna cercare di immaginare come poter sperimentare nuovi metodi che non siano sostitutivi di quelli che hanno caratterizzato il nostro modo di vivere per secoli. Il latte deriva dalle mucche, dalle pecore, dalle capre e non dai laboratori in cui si vuole creare latte sintetico. La carne si può anche scegliere di non mangiarla, ma certamente noi contrasteremo ogni ipotesi in cui la carne invece che essere realizzata con l'allevamento e il benessere dell'animale giunga invece attraverso la chimica dei laboratori. Noi non condanneremo i nostri figli a mangiare carne sintetica e latte sintetico.

Finché ne avremo la possibilità continueremo a contrastare un modello che tenta di sostituire quella virtuosa economia che si basa sulla cura del terreno e anche sulla capacità di accelerare dei processi di produzione senza però ricorrere a sofisticazioni come gli OGM, che sono un’altra cosa che non riteniamo utile a un’economia che deve badare alla qualità.

Che tutti possano mangiare è corretto, ma mangiare tutte cose di qualità è altrettanto giusto. Invece c'è un modello produttivo che immagina che non sia importante dove produci e come produci, se rispetti il diritto dei lavoratori o se rispetti l'ambiente.

La Francia non ha da insegnarci tantissime cose, però alcune cose le hanno fatte meglio di noi. Il ministero si chiama ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare, come in Francia, e abbiamo voluto affermare questo per due ragioni: una perché i francesi hanno protetto meglio di noi i loro prodotti in ogni sede nazionale ma soprattutto internazionale e poi perché c'è un modello culturale che deve rimettere al centro sia l'imprenditore agricolo che il consumatore finale.

L'imprenditore agricolo deve poter lavorare lavorare bene e sia l'imprenditore che il consumatore finale devono avere prodotti di qualità. In mezzo c’è tanto, cioè la distribuzione, la formazione, il controllo c’è quello che apprendete voi quotidianamente quando vi vengono trasmesse nozioni dai vostri docenti.

Io credo che ci sia un impegno da assumere al di là dello schieramento politico al quale si appartiene, ovvero porre l’attenzione sulla formazione dei nostri giovani, sulla difesa delle nostre imprese e sulla la difesa dei nostri prodotti. Le nostre eccellenze non hanno un colore politico, sono patrimonio della nostra comunità nazionale.

credo che questo possa essere il segno è l’unico messaggio utile da mandare parte mia agli studenti alle persone che sono qui presenti restando a disposizione per i prossimi mesi e vedremo in che ruolo in che ruolo per il resto della vita non è obbligatorio né fare il ministro né essere eletti per provare a servire la propria comunità e questo è quello che abbiamo provato a fare da sempre saremo al vostro fianco per quanto possibile sperando in questi anni di riuscire nell'obiettivo di dare la possibilità al nostro popolo come hanno fatto in tanti la possibilità di dare voi avete una percentuale di eccezionale in una nazione nella quale la disoccupazione si eleva cresce avete una possibilità eccezionale data proprio dal vostro modello formativo ti arriva all’ottocento di occupati devo dire è una delle percentuali più alte che esiste tenendo conto che magari l’altro 12% nemmeno magari sempre vocazioni rispetto alla alla alla voglia di essere occupato ma è una battuta dovremmo arrivare al 100% di possibilità occupazionale come si può fare aumentando il peso dell’agricoltura l’agricoltura era quando è stata creata questa scuola la prima industria italiana

Un tempo il ministero si chiamava ministero dell’agricoltura dell'industria perché era le l'asset principale dell'economia nazionale, poi sono state fatte delle scelte e si è cominciato a pensare che era inutile produrre a casa nostra, che non serviva produrre grano duro o generi primari perché li potevi comprare a basso costo. Poi è arrivato il conflitto russo ucraino e ci siamo accorti che mancavano i fertilizzanti, ci siamo accorti che cominciava a mancare il grano e che mancavano approvvigionamenti primari. Io credo che un popolo non possa trovarsi in queste condizioni e che anzi un intero continente, l’Europa, non possa trovarsi in queste condizioni e questo ci richiama all’importanza di quello che fate, perché decisivi per tenere in piedi questa economia virtuosa.“