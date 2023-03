Masaf, Lollobrigida: puntare su aziende per competitività Italia

“Il made in Italy si distingue per la qualità e il nostro impegno è incardinare questo valore aggiunto in un modello produttivo integrato e sostenibile. Oggi abbiamo di fronte a noi l’esempio virtuoso di Inalpi, che ha attivato la seconda torre di polverizzazione e prevede di aumentare anche il numero di dipendenti. La capacità di interpretare il territorio e fare rete è fondamentale per la nostra Nazione e come Governo vogliamo investire sulla grande capacità dei nostri produttori, per rendere le aziende italiane sempre più competitive. Sono orgoglioso che lo Stato italiano abbia dato il suo contributo, anche grazie al prestito garantito dal servizio “ISMEA Investe”, ente pubblico vigilato dal Masaf”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, intervenendo in video collegamento all’inaugurazione della seconda torre di sprayatura di Inalpi S.p.A.