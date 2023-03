Masaf, al via tavolo Ortofrutta. Lollobrigida: fondamentale per futuro Made in Italy. Le reazioni

“Il tavolo sull’ortofrutta, che si è tenuto questa mattina al Masaf, è un momento di aggiornamento e confronto importante, per ascoltare le istanze dei protagonisti del comparto ed elaborare insieme, ragionando come Sistema Italia, soluzioni e prospettive di sviluppo per un settore fondamentale del Made in Italy”. Lo afferma il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, dopo l’incontro con i rappresentanti dell’intera filiera ortofrutticola e che ha visto la partecipazione del sottosegretario Patrizio La Pietra.

“Il nostro compito è sostenere questo comparto non solo per affrontare le emergenze ma anche per assicurare uno sviluppo solido e sostenibile. Puntiamo con forza sulla sinergia con altri ministeri, come confermano i tavoli con i dicasteri di Salute, Lavoro e Made in Italy. In questo modo il Sistema Italia può essere ancora più competitivo. Consapevoli che la nostra carta vincente non è la quantità ma la qualità, sulla quale siamo imbattibili”, conclude il ministro Lollobrigida.

Di seguito le reazioni: