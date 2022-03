Materie prime, Filiera Italia: Europa riveda la strategia Farm to Fork, a rischio la nostra sovranità alimentare

"Un’improvvisa presa di coscienza sulla Farm to Fork” così Luigi Scordamaglia consigliere delegato di Filiera Italia commenta dalla Fieragricola di Verona l’annuncio del Commissario europeo all’Agricoltura, Janusz Wojciechowski, che ha dichiarato di essere già al lavoro per modificare la strategia agroalimentare dell’Europa, al fine di stralciare quel 10% di superficie agricola dedicata ad usi non produttivi.

I Ministri dell’agricoltura, infatti, si sono riuniti ieri a Bruxelles per affrontare l’emergenza per le conseguenze del conflitto Russo Ucraino sugli approvvigionamenti di cereali e l’effetto domino su carne, latte, pasta “Pare stia tornando finalmente al centro la sovranità alimentare - prosegue Scordamaglia - considerata finora un aspetto collaterale e trascurabile”. E secondo il consigliere delegato non potrebbe essere altrimenti visto che “le crescenti difficoltà di approvvigionamento e logistiche in varie parti del mondo rischiano di provocare gravi carenze di cibo che colpirebbero la parte più debole della popolazione’

“Oggi più che mai appare chiaro – continua il consigliere delegato - che la Strategia Farm to Fork sia stata scritta da persone non del tutto consapevoli che hanno dato per scontato la disponibilità di cibo, che hanno immaginato un’Europa fatta solo di giardini e di qualche animale selvatico”. “Un’Europa che di fatto aveva già pianificato una progressiva riduzione della sua autosufficienza agroalimentare anche attraverso accordi internazionali - dicono ancora da Filiera Italia - tipo Mercosur, accordi che penalizzano il settore agricolo per favorire servizi e automotive, di fatto quindi delegando a paesi terzi il compito si sfamare i cittadini europei con prodotti che hanno standard ambientali, dì sicurezza e qualitativi inferiori a quelli richiesti ai produttori europei”. “Insomma si ripropone la stessa politica miope fatta per l’energia, dove dopo aver bloccato ogni fonte di produzione interna ci si scopre ora totalmente dipendenti da chi può usare la nostra assenza di autosufficienza per condizionarci” sottolinea Scordamaglia che aggiunge “Riusciremo a non ripetere lo stesso errore per la produzione agroalimentare o dovremo un giorno implorare la Cina (che intanto nel primo semestre del 2022 stoccherà oltre il 50% della produzione mondiale di grano) di consentirci di alimentarci?”

“Gli agricoltori italiani – aggiunge Scordamaglia - sono un modello di produzione sostenibile ed a basso impatto ambientale che vogliono orgogliosamente rimanere produttori con una giusta ed adeguata remunerazione del proprio lavoro con rapporti di filiera equi e fieri di contribuire a risolvere il problema della food security, certo non vogliono essere pagati per non produrre, come qualcuno in Europa pensava ancora di fare”. E conclude il consigliere delegato “Anche su questo aspettiamo di valutare il vero cambio di passo dell’Unione europea perché non ci verrà data una seconda chance e questo serva da lezione anche a chi pensa che la Pac possa terminare nei prossimi anni. Nessuna sufficienza sarà possibile senza una Pac che supporti la nostra produzione più sostenibile del resto del mondo. Con buona pace di quei vicepresidenti della Commissione europea che la pensano diversamente”.