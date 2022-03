Materie prime, Filiera Italia: Ungheria vieta esportazione cereali, si aggrava condizione di insicurezza alimentare. Senza intervento immediato Commissione in discussione anche mercato unico comunitario

Con una norma solo apparentemente tecnica l’Ungheria vieta le esportazioni di cereali (grano mais eccetera) dal suo territorio verso qualsiasi destinazione mettendo a serio rischio l’approvvigionamento di tali prodotti verso il mercato comunitario ed in particolare verso il nostro Paese. “Notizia gravissima sulla sicurezza alimentare globale dell’Europa” commenta Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera italia e prosegue “ancora di più se si considera che ogni anno l’Italia importa dall’Ungheria oltre 600 milioni di euro di cereali ( dato 2021) prevalentemente grano e poi mais”. “Un dato fortemente preoccupante - spiega ancora Scordamaglia - se prevediamo che dall’Ucraina importiamo 190 milioni di euro di tali prodotti come Italia e che la chiusura del Mar Nero e le tensioni nella logistica e nei container globali stavano già interrompendo i flussi di approvvigionamento del mercato”. La nuova norma tecnica ungherese prevede in sostanza l’obbligo di notifica da parte dell’esportatore all’autorità pubblica dell’intenzione di esportare determinati prodotti. Lo Stato ha 30 giorni di tempo per acquistare esso stesso i prodotti oggetto di notifica da parte dell’esportatore. Ciò equivale di fatto ad un blocco, almeno temporaneo, delle esportazioni.

“Utile segnalare che anche altri Paesi stanno prendendo misure simili” commenta il consigliere delegato. Infatti, la Bulgaria starebbe lavorando ad un sistema simile, per acquistare una parte di grano prodotto al suo interno che potrebbe essere utile alle necessità della propria popolazione; la Turchia ha rafforzato l’autorità del Ministero dell’agricoltura riguardo alle esportazioni di specifici prodotti, permettendo anche di fare accordi periodici; l’Argentina sta lavorando per garantire l’approvvigionamento di cereali ai settori interni che ne avranno bisogno; la Moldova avrebbe anch’essa bloccato le esportazioni di grano, mais e zucchero. “Insomma - conclude Scordamaglia - un crescendo di misure protezionistiche all’esportazione, con buona pace di chi a Bruxelles pensava che l’autosufficienza e sovranità alimentare non fosse più un bene da tutelare prioritariamente e che della Pac e dei nostri agricoltori se ne potesse fare a meno. Ora l’Europa intervenga bloccando immediatamente la norma ungherese e rivedendo la politica di smantellamento della produzione irresponsabilmente posta alla base della strategia Farm to Fork”.